Racing buscará los cuartos ante Independiente de Medellín

SUDAMERICANA

El plantel de Racing Club ya está en Colombia para disputar esta noche el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con la ventaja de que le “sirven dos resultados”, según reconoció su entrenador.

La Academia, que en el encuentro de ida venció 3 a 1 a Independiente de Medellín, pasará de ronda, hasta cayendo por un gol de diferencia.

No obstante lo cual, Diego Cocca no hizo referencia a esa chance: “Si empatamos o ganamos pasaremos de ronda, pero nosotros aspiramos a llevarnos los tres puntos”.

De cara al encuentro, que se jugará desde las 21.45, la alineación sería: Juan Musso; Iván Pillud, Sergio Vittor, Lucas Orban, Leandro Grimi; Juan Patiño, Matías Zaracho, Egidio Arévalo Ríos, Diego González, Ricardo Noir; Pablo Cuadra.

Entre los titulares, sorprende la presencia de Tito Noir, quien regresó de un préstamo en la Universidad Católica de Chile, y de Cuadra, ya que Lautaro Martínez está lesionado y Lisandro López irá al banco ya que no pudo entrenar con normalidad en los últimos días debido a una tendinitis rotuliana en una de sus rodillas.