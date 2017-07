Boca insistirá en incorporar al defensor Jonathan Silva y a “Wanchope” Abila

TRANSFERENCIAS

Presentarán hoy a los refuerzos en una conferencia en Ciudad del Este, pero el Xeneize aún no se retiró del mercado.

La dirigencia de Boca Juniors tratará de reflotar las negociaciones para que el defensor Jonathan Silva y el delantero Ramón "Wanchope" Abila se incorporen a la institución para la temporada 2017/18.

Silva, marcador de punta, cuyo pase pertenece a Sporting Lisboa, de Portugal, y que estuvo en Boca 18 meses a préstamo sin cargo, firmó el martes pasado un contrato por tres años con el club europeo.

El defensor, de 23 años, que comenzó su carrera en Estudiantes de La Plata se despidió el martes pasado de sus compañeros a través de la red social Twitter.

"Espero algún día volver a sentir la adrenalina que sentí cuando entraba a la Bombonera. Gracias por todo" escribió Silva.

No obstante el presidente de Boca, Daniel Angelici, mantendrá en las próximas horas una comunicación con su par Bruno de Carvalho para ofrecerle comprar el cincuenta por ciento del jugador en dos millones de euros y por esta cifra se podría hacer la operación.

Para el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, Silva es un jugador importante y le insistió a Angelici para que trate de cerrar la compra.

En tanto, ayer el máximo dirigente "xeneize" y vicepresidente de la AFA habló telefónicamente con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, para acercar números para que Abila sea jugador de Boca.

En la reunión realizada en la sede de Boca el lunes pasado por la noche, Nadur pidió -además de que Boca se haga cargo de la deuda de Cruzeiro, de Brasil, con la entidad de Parque Patricios de 1.600.000 dólares y de un posible préstamo de seis meses de "Wanchope"- que a fin de año la entidad "xeneize" compre en cuatro millones de dólares el otro cincuenta por ciento del jugador.

El delantero, que no fue pedido por el DT, y que en esa posición tiene a Darío Benedetto, Walter Bou y al juvenil Marcelo Torres, es un "antojo" de Daniel Angelici que siempre dijo que "Wanchope" había nacido para jugar en Boca.

Angelici llegó a Ciudad del Este, Paraguay, donde el plantel realiza la pretemporada y luego se reunirá con el DT para ver como están las dos negociaciones y seguramente el entrenador le pedirá a Jesús Medina, volante de Libertad de Paraguay y Esteban Rolón volante central de Argentinos Juniors, dos jugadores que interesan al técnico.

Y hoy al mediodía Angelici presentará en conferencia de prensa en el Cide Resort a Paolo Goltz, Cristian Espinoza y Edwin Cardona, las tres incorporaciones.

Por Goltz, zaguero de 32 años, al que Guillermo ya dirigió en su paso por Lanús, Boca compró la totalidad de su ficha en 2.500.000 dólares a América, de México.

Cristian Espinoza llegó a Boca a préstamo sin cargo por un año con prórroga a seis meses más, de Villarreal, de España, y con una opción de compra de quince millones de dólares.

Espinoza, de 22 años, no había pasado la revisión médica por una periostitis tibial en su pierna derecha y el Villarreal tuvo que firmar un acuerdo que se hacía cargo del jugador en caso de que se volviera a resentir de esa lesión.

Y finalmente Edwin Cardona, el 10 del seleccionado de Colombia, llegó a préstamo por un año y con prórroga por seis meses más de Monterrey, de México, por 1 millón de dólares y su compra definitiva tiene un valor de 18 millones de euros.

El plantel de Boca se entrenó hoy por la mañana en el Complejo Internacional del Este Resort y los jugadores realizaron fútbol en espacios reducidos divididos en cuatro equipos.

Mientras que Paolo Goltz con un traumatismo en su rodilla derecha y Fernando Gago con una molestia muscular estuvieron en el gimnasio.

Boca jugará el sábado próximo ante Nacional, de Uruguay, desde las 20 en el estadio principal de Ciudad del Este con capacidad para 20.000 espectadores.

Luego, el equipo volverá a Buenos Aires y el miércoles 2 de agosto enfrentará a Villarreal, de España. El debut oficial de Boca es el 14 de agosto por 32avos de la Copa Argentina ante Gimnasia de Salta.