Boca piensa en cláusulas para limitar la inconducta de Ricardo Centurión

TRAS UN NUEVO EPISODIO DEL FUTBOLISTA

Daniel Angelici se reunió con Junior Mazzoni, representante de Ricardo Centurión. El diálogo, que se llevó a cabo en una oficina de La Bombonera, duró alrededor de quince minutos. Al cabo de la misma, el agente del futbolista se retiró del club con la copia del nuevo contrato que Boca le ofrece a Ricky y que incluiría cláusulas especiales de conducta.

Si bien el apoderado del futbolista habría dado el visto bueno, la última palabra la tendrá el presidente Angelici luego de la charla que mantenga con Guillermo Barros Schelotto. El último episodio protagonizado por Centurión en un boliche en Lanús el fin de semana pasado, habría colmado la paciencia del Mellizo, quien ya no respalda del mismo modo al delantero.

Las próximas horas serán claves para que se defina el futuro de Ricardo Centurión, que pasó de estar casi confirmada su contratación, tras la compra de su ficha al San Pablo (dueño del 70% del pase) y Racing (30%) en poco más de seis millones de dólares por cuatro temporadas, a un presente de incertidumbre.

Ricardo Centurión iba a presentarse en La Bombonera ayer a la tarde para rubricar su vínculo, pero a último momento le pidieron que no lo hiciera. De esta manera, es poco probable que hoy emprenda el viaje hacia Ciudad del Este, Paraguay, donde Boca se encuentra realizando la pretemporada, como estaba previsto.

Según cuentan en Paraguay, Guillermo Barros Schelotto está golpeado por el último episodio violento en el que se vio involucrado Ricardo Centurión. La insistencia del entrenador para que el club hiciera un esfuerzo para volver a contratarlo fue clave ante la duda de la dirigencia. Sin embargo, el panorama cambió por completo y será Daniel Angelici quien tenga la última palabra.

Ricardo Centurión fue pieza clave en el equipo que se coronó campeón en la última temporada. Aunque estuvo al margen de algunos encuentros por lesiones (luxación de hombro, esguince de rodilla y un desagarro). El ex Racing jugó en 22 de las 30 fechas, pero sólo disputó ocho partidos completos. Anotó 8 goles: a Quilmes, Sarmiento, River, Colón (2), San Martín de San Juan, Aldosivi y Olimpo.

En materia extrafutbolística Centurión estuvo involucrado en varios escándalos. En las redes sociales se filtraron fotos íntimas, otras polémicas posando con armas y provocaciones que el propio futbolista publicó en sus cuentas. También aparecieron videos peleando con compañeros en una concentración, otros con accidentes viales y fue denunciado por su ex novia, Melisa Tozzi, por violencia de género.