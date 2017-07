Santa Alicia: La historia de la primera estrella

FUNDADO EL 8 DE MARZO DE 2011

Noticias Relacionadas Más datos

El Club Atlético Santa Alicia (CASA) de Junín conquistó su primera estrella, esa que a partir de ahora brillará junto al escudo como un gran recuerdo.

El sábado, en Capital Federal, el equipo que representa a la institución de nuestra ciudad logró el campeonato y ascenso en uno de los torneos de mayor prestigio, como lo es el de la Asociación de Fútbol Amateur (AIFA).

Entre los datos que describen la importancia del certamen, es para destacar que la AIFA posee tres categorías de ascenso y una primera división; y que intervienen clubes e instituciones de reconocimiento nacional como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de La Matanza, GEBA, SITAS, Macabí, Banco Provincia, Banco Ciudad, Club Italiano, Centro Galicia, La Salle, Santa Bárbara, Vilo y Harrods, entre otros.

En su primera intervención en el torneo, Santa Alicia tuvo un buen rendimiento durante el año que lo llevó a posicionarse como líder de la tabla de posiciones de la Primera D. Esa buena labor dejó al equipo en zona de ascenso directo, objetivo que se logró el sábado, luego de que el equipo le ganara 1 a 0 a MELMAC F.C para de esa forma lograr el campeonato y el pasaporte para jugar en la temporada que viene en la Primera C.

Dos de los integrantes del plantel campeón son los juninenses Federico Galván (FG) y Santiago Dos Reis (SDR), quienes expresaron a Democracia los principales detalles de una jornada histórica para esta joven institución de nuestra ciudad.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de que Santa Alicia participe en el torneo?

FG - El entrenador Marcial Paz, un amigo que hice durante mi estadía de estudiante en Capital Federal, dirigía a gran parte del plantel que hoy está en Santa Alicia, en el torneo interno de la UBA. El equipo se llamaba Azzurra y después de salir varios años campeones de la División de Honor de ese torneo, decidió que no quería continuar. Los chicos habían venido a pasar un fin de semana en el verano de 2016 y jugaron un torneo en nuestro club cuando teníamos la sede en Lartigau y Circunvalación; y quedaron muy impactados por nuestra historia, entonces cuando el técnico quiso dejar lo que entonces era Azzurra, el delegado, Axel Peck y algunos jugadores le propusieron comenzar a competir en el torneo de AIFA que es la liga amateur de Buenos Aires. Así, en diciembre viajaron a Junín para presentar el proyecto ante la comisión directiva y en diez minutos nos pusimos de acuerdo porque pensamos “Estos chicos están igual de locos que nosotros”. Hubo una mutua identificación y así arrancamos.

- ¿Qué significa para el club haber logrado el ascenso?

FG - Para el club es importante, pero más importante de destacar es la forma. Desde la manera de jugar hasta el compromiso y la ética que tiene el equipo y que todos los que están dentro del proyecto responden a los valores que queremos para nuestro club. En lo futbolístico la idea es siempre jugar asociado desde nuestro arquero hasta el arco de enfrente y por esa vía tratar de ser agresivos, jugando en espacios reducidos en ataque y defendiendo lejos de nuestro arco. Esa es la idea que intenta implementar nuestro entrenador Marcial Paz y que se pudo ver en gran parte de los partidos. También se hace mucho hincapié en el comportamiento, tanto dentro como fuera de la cancha. Por todo esto es que el ascenso y el campeonato que logramos adquiere un valor mayor, porque cuando se eligen caminos y se respetan, eso es doblemente gratificante.

SDR - Somos un club en formación y este tipo de situaciones generan cosas positivas y no me refiero al resultado en sí, que sería el ascenso, sino de la forma, de la manera en que se va dando este proceso. Seguramente que a los que tuvimos la suerte de ser tenidos en cuenta para jugar, nos moviliza un poco más, te da envión para ir por más y contagiar a todo aquel que quiera sumarse.





- ¿Qué pueden contarnos de la actualidad de Santa Alicia, cómo podría describir el momento?

FG - Creo que es ambiguo. Por un lado es hermoso lo que vivimos el fin de semana y por otro estamos muy preocupados porque hoy en día no tenemos una sede social. Desde que nos formamos como club presentamos diferentes proyectos en la Municipalidad, con la anterior gestión y con esta, para poder conseguir un terreno para desarrollar la función social para la que nos creamos pero aún no hemos podido lograr una respuesta favorable. Es difícil cuando trabajás tanto para lograr tener una hermosa sede como la que teníamos y de repente el dueño te dice que no te va a alquilar más el lugar y te tenés que ir. Todo lo que allí sembraste en dos minutos no lo tenés más. A mí me pasa ahora que tengo dos hijos chiquitos y me preguntan qué pasó con Santa Alicia y esa pequeña pregunta es difícil de contestarla sin lagrimear. Pero lo bueno es que seguimos con ganas y tratando de ver posibilidades que nos hagan ver con optimismo el futuro.

- ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo?

FG - Lo primero que queremos es tener nuestro lugar y vamos a seguir intentándolo. Por lo pronto en la última reunión se decidió alquilar un local para poder tener una sede y un punto de reunión, aunque eso nos va a seguir generando gastos, pero es la solución inmediata que le encontramos.

- ¿Cómo podría describir la gran familia que hoy conforma el club?

FG - Sí, es eso. Una gran familia que está tratando de expandirse y de sumar gente que le interese nuestra historia y comparta nuestros valores de compañerismo, amistad, trabajo y solidaridad. Hoy en día tenemos a las chicas del fútbol femenino que tiran del carro y dos equipos masculinos participando en el torneo de la UNNOBA que son también un motor que nos impulsa y la idea es comenzar a sumar socios desde esos lugares que ya sienten una pertenencia por los colores y la institución, porque en definitiva se trata de eso. De pertenecer, identificarse. La idea de conseguir un local para alquilar es precisamente para que quien quiera asociarse tenga un lugar adónde dirigirse, pero mientras tanto la vía es comunicarse con los miembros de la comisión directiva.

SDR - En un principio éramos un grupo de amigos. Hoy estamos decididos a crecer y también sabemos que es una decisión que nos plantea redoblar esfuerzos y tiempo. Somos conscientes que hay mucha gente bancando este proyecto: los muchachos de Capital, el “PIPA” Diego Morosini, con las chicas de la Comisión de Fútbol Femenino, que vienen creciendo en forma independiente desde hace casi 2 años, muchos amigos que contribuyen desinteresadamente con la cuota mensual. En fin, creo que al organizarnos nos sorprenderá lo numerosa que es nuestra C.A.S.A.