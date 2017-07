Heinze reafirmó que dejará de ser el entrenador de Argentinos

EL DT DEL ASCENSO

El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Heinze, aseguró tras haber obtenido el Campeonato de la B Nacional y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino que no continuará en el conjunto de La Paternal.

“Me voy, se lo comuniqué al presidente el día después de ascender. Devolví al club al lugar donde se merece y por eso me siento un privilegiado”, sostuvo el 'Gringo', que arrasó en la B Nacional, ascendió 4 fechas antes y mostró un estilo de juego vistoso que identificó a los grandes equipos del 'Bicho'.

“No me voy para irme mañana a otra institución, lo digo desde ya. Hace un mes no duermo mucho, ayer pasé la peor noche desde que soy entrenador. Debería estar disfrutando pero no puedo”, añadió Heinze, quien atravesó su segunda experiencia como entrenador tras su primer paso por Godoy Cruz de Mendoza.