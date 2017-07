Pinola: “Me ensuciaron muchísimo en Central”

RIVER PLATE

Mientras se encuentra en Orlando, destino elegido por River para la pretemporada, Javier Pinola reveló el polémico motivo por el que no estuvo en la primera convocatoria de la Selección de Jorge Sampaoli.

El por entonces defensor de Rosario Central se perdió los amistosos de la gira por Asia y Oceanía ante Brasil y Singapur, que marcaron el inicio del ciclo de Sampaoli al frente de la Argentina.

“Fue por cómo me medicaron en Central, podría haber saltado en un doping sorpresa”

“Si bien tuve un estado gripal, no era para perderme una gira con la Selección. Fue por cómo me medicaron en Central”, contó en diálogo con Súper Mitre Deportivo. El zaguero central reconoció que por cómo lo medicaron en Central, “podría haber saltado en un doping sorpresa”.

Javier Pinola también se refirió a su conflictiva y traumática salida de Rosario Central. “No soy traidor, lo hubiese sido si me iba a Newell’s. Sigo sin entender el enojo que hay en Central”, reconoció.

“Me sorprendió que Marco Ruben siguiera hablando de mi salida, pero al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara” comentó Javier Pinola acerca de su ex compañero.

“Estoy muy dolido con todo lo que pasó. Siempre me brindé por el club, dejé todo, hasta costeé viajes a Europa para acelerar el proceso de recuperación de dos lesiones. Me ensuciaron muchísimo, se dijeron cosas que no son reales”, sostuvo Pinola.

“Siempre me fui bien de cada club en el que jugué. No me dejaron jugar la última fecha (con San Martín de San Juan). Yo quería, pero la dirigencia no”, agregó.

Y siguió: “Me presionaron para que firmara un nuevo contrato, pero les dije que iba a sentarme a hablar con ellos al final del torneo. Y a partir de ahí empezaron a ensuciarme”, reiteró.

Tampoco esquivó hablar de Marco Ruben, quien también cuestionó duramente su partida a River al sostener que “Pinola no se fue de la mejor manera” y que “debió haberse ido de una forma más transparente”, además de ironizar porque “quedamos en hablar, pero se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó”.

