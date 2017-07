Periodistas y jugadores dudan que Tevez siga al finalizar la temporada

SUPER LIGA CHINA

Hinchas y periodistas en China analizaron la situación y los rumores que enfrenta Carlos Tevez sobre su salida del equipo Shanghai Shenhua, al que llegó en enero, y coinciden en que gana mucho dinero por lo que juega, que no está cómodo con el fútbol chino ni con sus compañeros y que, quizá, lo mejor es que emprenda la retirada al final de la temporada, en noviembre.

Pese a que Tevez declaró en una entrevista radial que Shanghai está "fenómeno", la polémica se calentó en las últimas horas para hablar del difícil ajuste del futbolista a su cultura, debatir su sueldo millonario y analizar las diferencias que se viven en la cancha. Aunque la mayoría apuesta a su salida, el club, en tanto, se resguardó en el total hermetismo.

“Estoy bastante seguro de que se va a ir al final de la temporada china. Apostaría plata en ello. Porque además a los equipos chinos les gusta cambiar a sus jugadores extranjeros lo más seguido posible. Y el atractivo para algunos jugadores grandes es sobre todo ese: poder ganar dinero con el pago de un pase”, dijo el británico Cameron Wilson, editor de Wild East Football, un sitio web “apolítico y 100% pro fútbol chino” con sede en Shanghai.

“La prensa china cree que Carlos es muy tímido y creo que hasta ahora no se ha ajustado demasiado bien. Lo cual no es sorprendente, ha estado acá poco tiempo, no lleva ni seis meses, es normal. El problema es que le pagan tanto y hasta ahora sus actuaciones no han sido buenas", dijo.

Tevez es el jugador mejor pago del momento y gana 40 millones de euros por temporada. Sin dudas, es uno de los puntos que más molesta entre los hinchas chinos.

Para Joaquin Wo, jugador amateur en Beijing, el Apache "no tiene buena fama acá, juega bien, pero por lo que cobra tendría que jugar mejor. Eso en China no se perdona, esperan más, sobre todo en su caso. Gana el mejor salario, pero hasta la fecha no jugó de acuerdo a lo pagado".