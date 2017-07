Los pibes piden pista

DE CARA A LA B NACIONAL

El hincha memorioso no puede olvidarse de ellos. No hace mucho tiempo, cuando la vida de Sarmiento en primera división se extinguía, la comisión directiva apoyó la idea del entrenador Fernando "Teté" Quiroz de poner en cancha a los pibes. Así comenzó esta historia de amor.

Los grandes jugadores que se habían contratado no rindieron como se esperaba y por eso fueron marginados del equipo. La decisión no espantó a nadie, al contrario, la mayoría de los hinchas apoyó la idea y también festejó la oportunidad que se le daba a los pibes.

Así fue como empezó todo. En un contexto complicado, los juveniles defendieron con el alma la camiseta del Verde. Le ganaron a Defensa y Justicia en el "Eva Perón", en una noche que quedó como un hermoso recuerdo. Lo que vino después era lógico y se ajustó más a la realidad de Sarmiento.

Pero el descenso no cambió en nada esa confianza que el entrenador le dio a los juveniles. Es más, en cada entrevista, Quiroz remarca la importancia de tenerlos en el plantel, como una segunda opción, pero sabiendo que cualquiera de ellos puede ser titular, porque condiciones tienen y ya las han demostrado en la primera división.

Los pibes que piden pista son los arqueros Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Federico Pieretto; los volantes Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Nicolás Giraudo y Sergio Quiroga; más los atacantes Santiago Rosa, Eric Palleros, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani. Todos ellos tuvieron sus minutos en primera y forman parte del plantel profesional que el jueves pasado comenzó la pretemporada de cara al inicio de la B Nacional.

Los refuerzos confirmados y los que podrían llegar

Desde lo futbolístico, Quiroz también contará con jugadores de experiencia como los arqueros Fernando Pellegrino (llegó de Arsenal) y Manuel Vicentini; el defensor Javier Capelli (llegó de San Martín de San Juan ); los volantes Renzo Spinaci, Guillermo Farré (Belgrano) y Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe); y los delanteros Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian (llegó de Arsenal).

Además, restarían definirse los casos del defensor Matías Sarulyte, de 28 años, quien llegaría proveniente de Quilmes; y del delantero Ignacio Cacheiro que regresaría al club tras vencerse el préstamo con Guillermo Brown de Puerto Madryn. También en lo próximo se podría conocer la resolución de la oferta que le habría hecho Sarmiento a un reconocido defensor, que en el torneo pasado jugó en primera división.

Al mismo tiempo, según pudo averiguar este diario, también habrían avanzado las negociaciones por el volante de Belgrano, Iván Etevenaux; y los defensores Nicolás Dematei y Lucas Landa, de Brown de Puerto Madryn. También suenan los defensores Lautaro Arias (Aldosivi) y Juan Quiroga (Belgrano).

En definitiva, el mercado de pases está abierto. La dirigencia de Sarmiento se mueve y ya ha hecho adquisiciones que, por ahora, parecieran ser del paladar del hincha.