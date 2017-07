Maximiliano Fornari se sumó a Olimpo

BAHÍA BLANCA

El delantero Maximiliano Fornari ya forma parte del plantel de Olimpo de Bahía Blanca que jugará en la próxima temporada en la Primera División. También el marcador de punta Lucas Mancinelli será refuerzo. Sobre este último, el propio entrenador de la entidad 'aurinegra', Mario Sciacqua, confirmó la llegada del ex jugador de Temperley, Ferro, Atlanta y Lanús.

Mancinelli , de 28 años, participó ayer del entrenamiento, junto a Cristian Nasuti, ex defensor de Vélez Sarsfield, que había acordado anteriormente su incorporación al club bonaerense.

Ellos dos más el lateral izquierdo Pedro Silva Torrejón (ex inferiores de Boca Juniors) y el delantero Fornari (ex Sarmiento de Junín y Ferro) son los refuerzos que ya se aseguró Olimpo, con miras a la próxima campaña.

En las próximas horas, la entidad bahiense buscará cerrar el arribo del volante venezolano Michael Covea (San Martín de San Juan) y la renovación del marcador de punta Cristian Villanueva.

En tanto, el técnico Sciacqua se refirió a la salida del defensor Yonathan Cabral, quien tiene todo arreglado para seguir su carrera en Atlético Tucumán. El entrenador calificó al central de “desagradecido”.

“Lo de Cabral no me sorprende. Se veía incómodo en el vestuario”, expresó el ex DT de Colón de Santa Fe, que redobló el cuestionamiento hacia el jugador manifestando que “nosotros lo revivimos futbolísticamente y se comportó como un desagradecido. Lo llamé y me cortó el teléfono”, contó el técnico al diario digital 'La Brújula'.