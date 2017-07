Gonzalo Di Renzo y Adrián Balboa jugarán en Patronato de Paraná

FÚTBOL

El delantero venezolano Darwin González y el argentino Gonzalo Di Renzo se incorporaron ayer a Patronato de Paraná tras firmar el vínculo por una temporada, de cara al próximo torneo de Primera División.

González, de 23 años, viene de jugar en dos equipos de su país: Arroceros de Calabozo y Deportivo La Guaira; mientras que Di Renzo, el ex Lanús arribó luego de descender con Sarmiento de Junín a la Primera B Nacional.



El conjunto conducido por Juan Pablo Pumpido ya sumó 10 refuerzos, debido que previamente incorporó a Julián Marchioni (ex Estudiantes de La Plata), Abel Peralta (ex Temperley), Bruno Urribarri (ex Tigre), Adrián Balboa (ex Sarmiento), Blas Cáceres (ex Vélez), Martín Rivero (ex Unión de Santa Fe), Luca Sosa (ex Huracán) y Leonardo Morales (ex Atlético Paraná).

Por otra parte, el punta Fernando Telechea dejó la institución entrerriana por motivos personales y continuará su carrera en Aldosivi de Mar del Plata en la Primera B Nacional.