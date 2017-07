Quiroz: "El objetivo es claro y es lograr el ascenso, no manejamos otra alternativa"

NOTICIAS DE SARMIENTO

Así lo indicó el entrenador del plantel profesional, quien ya puso en marcha su segundo ciclo en el club. "El campeonato de la B Nacional no da mucho margen para el error, si arrancás bien vas a llegar con chances, por eso no podemos perder tiempo", remarcó.

Tras el inicio de la pretemporada, el entrenador de Sarmiento, Fernando "Teté" Quiroz habló con la prensa local para referirse a varios temas de suma actualidad.

Hasta el momento, el Verde sorprendió en el mercado de pases con la incorporación de cinco jugares de jerarquía, como los son el arquero Fernando Pellegrino; el defensor Javier Capelli; los volantes Guillermo Farré y Luis Yamil Garnier; el delantero Joaquín Boghossian. Todos ellos ya estamparon su compromiso con el club y ya se pusieron a las órdenes de Quiroz.

En los primeros entrenamientos, el DT del Verde se mostró conforme con la llegada de los refuerzos y con el esfuerzo que está realizando la dirigencia. Al respecto, en diálogo con los medios de nuestra ciudad, analizó: "Estamos apuntando a jugadores que tengan un compromiso grupal y calidad de persona".

Además, dijo: "Van a venir como refuerzos, jugadores del Nacional B que aún están compitiendo y también queremos sumar cuatro o cinco jugadores más para tener un plantel corto, de 22 futbolistas". "He hablado con cada uno de los jugadores que han llegado porque les hemos manifestado la idea y el objetivo de pelear el ascenso", remarcó.

Por último, de cara a la competencia que se avecina, Quiroz apuntó: "Los chicos del club tendrán la posibilidad de ser alternativa y serán tenidos en cuenta porque han demostrado en los últimos partidos".



Finalizó: "El campeonato de la B Nacional no da mucho margen para el error, si arrancás bien vas a llegar con chances, por eso no podemos perder tiempo. El objetivo es claro y es lograr el ascenso, no manejamos otra alternativa".

De esta manera, con un claro optimismo renovado, Quiroz ya comenzó su segundo ciclo en Sarmiento. Al respecto, la continuidad del DT tiene mucho que ver con un compromiso, de palabra, expresado por la dirigencia. Es que "Teté" llegó cuando la cosa andaba muy mal.

En enero de este año, Jorge Burruchaga abandonaba el barco inventado excusas y el que le puso el pecho a las balas fue Quiroz, quien asumió en el cargo con un plantel ya constituido y con el fantasma del descenso merodeando. Como en las malas Quiroz siempre estuvo, y se las arregló como pudo para pelearla hasta el final, ese hecho pareciera haber sido valorado por una comisión directiva que ya le ratificó su plena confianza para intentar hacer una buena campaña.

El nuevo plantel

Entre los principales referentes que ya tiene el plantel, en los primeros ensayos se pudo ver la presencia de Renzo Spinaci, Héctor Cuevas, el defensor Javier Capelli, el volante Guillermo Farré y el delantero Joaquín Boghossian. También ya han realizado sus primeros movimientos el arquero Pellegrino y el volante Garnier.

Entre los convocados para esta nueva etapa, también formaron parte de los primeros entrenamiento: los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Federico Pieretto; los volantes Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Nicolás Giraudo y Sergio Quiroga; más los atacantes Santiago Rosa, Eric Palleros, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani.

De esta manera, el plantel del Verde ya se reforzó con un arquero, Pellegrino; un defensor, Capelli; dos volantes, Farré y Garnier; y con el delantero Boghossian. Restarían definirse los casos del defensor Matías Sarulyte, de 28 años, quien llegaría proveniente de Quilmes; y del delantero Ignacio Cacheiro que regresaría al club tras vencerse el préstamo con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

En el transcurso de la semana entrante también se podría conocer la resolución de la oferta que le habría hecho Sarmiento a un reconocido defensor, que en el torneo pasado jugó en primera división. Al mismo tiempo, también habrían avanzado las negociaciones por el volante de Belgrano, Iván Etevenaux, quien tendría muchas chances de sumarse al equipo de Quiroz.

En definitiva, el Verde ya puso en marcha sus ilusiones. Volver a primera ya es un objetivo que suena fuerte y que comienza a desvelar a todo el mundo Sarmiento.