Pérez: “Necesito hacer la pretemporada”

RIVER PLATE

El volante Enzo Pérez, el refuerzo de jerarquía de River Plate para el segundo semestre del año, reconoció ayer que “necesita la pretemporada porque hace un largo tiempo que no juega” desde Orlando, en Estados Unidos, donde el equipo de Marcelo Gallardo trabaja de cara a las copas Libertadores y Argentina y el torneo de fútbol de Primera División.

“Necesito hacer la pretemporada porque vengo de un largo tiempo sin jugar, sin tener competencia, más allá de que entrené particularmente, pero no es lo mismo. Hay que hacer la puesta a punto para arrancar bien”, aseguró Pérez en diálogo con la prensa.

“Hay tiempo para pensar en los objetivos. Ahora lo mejor es hacerlo en lo que viene, que es prepararnos bien, porque se viene un semestre lindo, para disfrutar. Estoy muy contento de estar acá, por arrancar una pretemporada nueva, esperando que arranque todo de la mejor manera”, agregó el mendocino de 31 años.

Y continuó: “No soy de elegir el puesto ni decir en qué posición voy a jugar. (Marcelo) Gallardo me conoce bien, donde me ponga trataré de sumar y rendir como lo hice en los anteriores equipos. No hablamos de nada en particular, sí del grupo, las normas, la convivencia, lo que genera River. Para mí estar acá es todo nuevo, después en dónde puedo encajar lo va a decidir el técnico”, afirmó.

Enzo Pérez, hincha confeso del club, es uno de los cuatro refuerzos de River, junto con el zaguero central Javier Pinola, el delantero Ignacio Scocco y el arquero Germán Lux.

“Se juega con once nada más. A pesar de todo eso, River tiene un plantel muy amplio, de grandes jugadores. Tiene una base muy buena, viene haciendo las cosas muy bien. Uno se lo tiene que ganar día a día, es fácil encajar, pero en los entrenamientos no importan los nombres ni de dónde venís. Es un club grande y hay que responder”, puntualizó.

Pérez, que llegó de Valencia, de España, pero que previamente jugó en Deportivo Maipú, Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata y Benfica, de Portugal, en ese orden, reveló qué le dijo el técnico del seleccionado argentino, el santafesino Jorge Sampaoli, en la reunión que mantuvieron hace días junto con otros posibles convocados del ámbito local.

“Hablamos de formas de trabajar, su forma de ser, lo que quiere y nada más. Un poco de videos, imágenes, pero nada en particular”, finalizó.