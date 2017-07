Maxi Rodríguez confirmó que no sigue en Newell’s

ENTRE LAGRIMAS ANUNCIO SU DECISION

El delantero Maximiliano Rodríguez anunció ayer, entre lágrimas, que se va de Newell’s, en gran medida por el desgaste que sufrió en el último tiempo en el club. “Todo lo que pasa en el club te saca del objetivo, te desgasta mentalmente. Por mi salud, decido alejarme de Newell’s”, afirmó Rodríguez, de 36 años, en la conferencia de prensa que brinda en el club rojinegro.

El experimentado jugador es uno de los tres referentes que se van del club tras la temporada 2016/2017, luego de la partida de Ignacio Scocco y Mauro Formica, quienes emigraron a River y Pumas de México, respectivamente.

Con lágrimas en los ojos, “La Fiera” anunció su salida de “la lepra”, pero evitó referirse a cómo continuará su carrera deportiva. “Futbolísticamente no puedo decir nada de ellos, tanto Nacho (Scocco) como El Gato (Formica) dieron todo. No me gusta, como hincha, que estén en otro club, pero hay decisiones que se deben tomar. Todos nos cansamos psicológicamente. Luego uno puede compartir o no que se vayan”, agregó. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada en varias ocasiones, el delantero dijo que se va del club “triste, pero me voy”, y señaló que igual sentimiento tiene toda su familia.”No puedo reprocharme nada. Quiero seguir jugando al fútbol, pero no sé dónde. Me costó mucho esto y recién desde mañana pensaré en lo otro. Pero soy una persona de palabra y en el fútbol argentino solo jugaré en Newell’s”.