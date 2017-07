"Sueño jugar el Mundial", admitió el juvenil Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, delantero de Racing Club, expresó este miércoles su deseo de "jugar el Mundial" en referencia al próximo certamen ecuménico de Rusia 2018, en caso que el seleccionado argentino, actualmente en el quinto puesto y en zona de repechaje de las eliminatorias sudamericanas, logre la clasificación.



"Es un sueño jugar el Mundial. Desde chico que lo pienso y trabajo para ir mejorando y cumpliendo los objetivos que me propongo", declaró el futbolista, de 20 años, quien disputó con Argentina el último Mundial Sub 20 de Corea del Sur.



"Ojalá tenga la chance de vestir la camiseta de la selección. Trato de vivir el presente y de disfrutar acá en Racing para cuando me llegue esa oportunidad", agregó quien también jugó el pasado Campeonato Sudamericano de la categoría con el representativo 'gaucho', con Claudio Ubeda como entrenador.