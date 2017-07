Boca se fue a Paraguay pero sin Cristian Espinoza

PREPARACIÓN

Boca Juniors, sin el delantero Cristian Espinoza, pero con el enganche colombiano Edwin Cardona, viajó ayer a Paraguay para realizar la pretemporada en Ciudad del Este, de cara al torneo de Primera División y la Copa Argentina.

Espinoza, ex Huracán, no forma parte de la delegación que se alojará en el Cide Resort porque acusa una periostitis tibial (la arrastra desde el 2015) que le impidió pasar la revisión médica y, por ende, firmar su contrato.

Los médicos de Boca quieren que sus pares de Villarreal de España firmen un documento en el que se "hacen cargo" de una eventual futura lesión del jugador.

En cambio el enganche colombiano Cardona, el segundo refuerzo del equipo, forma parte de la nómina, al igual que el zaguero central Paolo Goltz, ex Huracán, que fue la primera contratación.

La delegación la integran: Agustín Rossi, Guillermo Sara, Javier Bustillos y Manuel Roffo (arqueros); Leonardo Jara, Gino Peruzzi, Goltz, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Lisandro Magallán, Agustín Heredia, Frank Fabra, Nahuel Molina y Fernando Evangelista (defensores).

Fernando Zuqui, Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Gonzalo Maroni, Julián Chiccó y Cardona (volantes); Andrés Chávez, Darío Benedetto, Walter Bou, Cristian Pavón, Nazareno Solis, Marcelo Torres, Agustin Bouzat y Oscar Benítez (delanteros).

Centurión a Italia

La prensa italiana dio por hecha la llegada del delantero argentino Ricardo Adrián Centurión, de último paso por Boca Juniors, al equipo de Genoa, y añadió que en las próximas horas se sumarían también sus compatriotas de Banfield, Thomas Rodríguez y Emmanuel Cecchini.

El diario Seccolo XIX consignó ayer que "Genoa está muy activo en el mercado" y que "da tres golpes importantes con la llegada desde Sudamérica de Centurión, Rodríguez y Cecchini".

El periódico dijo sobre Centurión, de 24 años, "que llegó ayer a Roma procedente de Buenos Aires, regresa al club donde jugó solamente 12 partidos bajo la dirección técnica de Gian Piero Gasperini", cuando fue transferido a préstamo por Racing Club en la temporada 2013-2014.

"Esta vez llega al club que comprará el 80 por ciento de su pase al San Pablo de Brasil en una suma cercana a los 4.000.000 de dólares" y que "en las próximas horas se podría concretar la firma de su nuevo contrato" .

También se apuntó que está prácticamente acordado el arribo del mediocampista de Banfield Thomas Rodríguez, de 21 años.<