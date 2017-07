River viajó a EE.UU. pero Gallardo dejó a cuatro jugadores

PRETEMPORADA

El plantel de River viajó anoche a los Estados Unidos, donde realizará su pretemporada, con un grupo de 27 jugadores que incluye a sus cuatro refuerzos Enzo Pérez, Javier Pinola, Germán Lux e Ignacio Scocco.

En cambio no serán parte de la delegación 'millonaria' que trabajará en territorio norteamericano, el defensor ecuatoriano Arturo Mina y los mediocampistas Nicolás Domingo, Joaquín Arzura y Nicolás Bertolo.

Los dirigidos por el DT Marcelo Gallardo, que volvió a elegir a la ciudad de Orlando como destino de preparación, viajaron anoche en el vuelo AA900 de American Airlines que salió a las 20.50 del Aeropuerto de Ezeiza, con una escala en Miami.

Augusto Batalla, Enrique Bologna, Germán Lux, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Jorge Moreira, Luciano Lollo, Alexander Barboza Ullúa, Milton Casco, Luis Olivera, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Denis Rodríguez, Enzo Pérez

Ariel Rojas, Exequiel Palacios, Dante Morán Correa, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Iván Rossi, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Carlos Auzqui, Tomás Andrade, Ignacio Scocco, Marcelo Larrondo y Lucas Alario conforman la lista de citados.

El ecuatoriano Mina llegó ayer al país pero no formará parte del equipo, ya que River quiere negociarlo para que sea trasferido a otro club y tener así un cupo más de extranjeros.

El deseo de Gallardo es que llegue el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz, medio hermano de Carlos Sánchez y capitán del seleccionado Sub 20 de su país.

Domingo, Arzura y Bertolo, por quienes se encuentran gestionando préstamos o ventas, tampoco viajarán con la delegación a Orlando y en cambio permanecerán en el país a la espera de la resolución de sus respectivas operaciones.

El plantel se entrenó ayer a la tarde en el estadio Monumental a puertas cerradas y después se trasladó al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La delegación 'millonaria' emprenderá el retorno a Buenos Aires el martes 1 de agosto, en vuelo que saldrá desde Orlando y llegará al Aeropuerto Ministro Pistarini, a las 23.45.

El primer encuentro oficial del semestre del conjunto de Núñez será el martes 8, en la revancha de octavos de final de Copa Libertadores, que asumirá con Guaraní de Paraguay, en el estadio Monumental. En la ida, los dirigidos por Gallardo se impusieron por 2-0.

A la semana siguiente, River tendrá su bautismo en los 32vos. de final de la Copa Argentina, enfrentándose a Atlas (Primera D), en el estadio Padre Martearena, de la ciudad de Salta.