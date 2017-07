Operaron la rodilla izquierda a Funes Mori y no jugará hasta 2018

DEFENSOR

El argentino Ramiro Funes Mori, defensor del club Everton de Inglaterra, se sometió a una nueva cirugía en la rodilla izquierda, que le demandará una rehabilitación de entre seis y nueve meses, por lo que no jugará hasta la temporada 2018. Según informó la página oficial de Everton, Funes Mori "ha tenido un problema dentro de su rodilla y ha sido sometido a una nueva cirugía en Barcelona; que requerirá una rehabilitación prolongada de un mínimo de seis a nueve meses. El defensor rompió su menisco mientras jugó para la Selección Argentina en marzo". El ex River Plate sufrió la lesión en el encuentro del último 28 de marzo en La Paz en el que el seleccionado, todavía al mando de Edgardo Bauza y no del ahora técnico Jorge Sampaoli, perdió por 2 a 0 ante el conjunto local.

Días después, Funes Mori fue intervenido y la operación fue exitosa, pero le demandó una larga recuperación y se perdió lo que restó de la temporada. En las últimas horas, el defensor de 26 años recibió una nueva cirugía en Barcelona y en Inglaterra estiman que, esta vez, los tiempos de inactividad serán más largos.