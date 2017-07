Pablo Mouche se despidió de Olimpia y podría sumarse a Banfield

PARAGUAY

El delantero bonaerense Pablo Mouche se despidió ayer de Olimpia de Paraguay, donde jugó los últimos seis meses y en los próximos días podría sumarse a Banfield.

“Me toca despedirme después de seis meses. Ahora toca comenzar de cero un nuevo desafío”, expresó Mouche en diálogo con los medios paraguayos a la salida de la práctica de Olimpia, donde se despidió del plantel.

Si bien no lo confirmó, el nuevo destino del futbolista, de 29 años será Banfield, por pedido del entrenador Julio César Falcioni, quien lo dirigió en Boca Juniors entre 2011 y 2012.

El último equipo de Mouche en Argentina fue Lanús, el clásico rival del “taladro”, donde fue campeón del torneo de Transición en mayo del año pasado.

“El grupo de Lanús y éste de Olimpia son los mejores grupos humanos que me tocaron en mi carrera. Me llevo el calor humano de todas las personas que conocí”, cerró el atacante zurdo que entre el “granate” y Olimpia tuvo una experiencia en el Estrella Roja (Serbia).