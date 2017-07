Ponzio afirmó que River será “el último club” de su carrera

MEDIOCAMPISTA

El mediocampista Leonardo Ponzio aseguró ayer que River Plate será “el último club” de su carrera futbolística y que ese momento llegará cuando “la cabeza no esté preparada” para asumir compromisos en el más alto nivel del fútbol argentino.

"River va a ser el último club en el que juegue como profesional. El día que me retire va a ser cuando la cabeza no esté preparada para jugar a este nivel y no le pueda dar el máximo a este club", aseguró Ponzio en conferencia de prensa desde el predio River Camp de Ezeiza.

Ponzio, de 35 años, tiene contrato con el club de Núñez hasta junio de 2018 y ya acumula cinco años durante su segundo ciclo, donde se ganó el afecto de los hinchas "millonarios" con el regreso a la primera división y trofeos internacionales, ya que el primero se produjo entre 2007 y 2008.

"Lo vengo asimilando y creo que uno se va preparando. Me queda este año de contrato e intentaré dar el máximo para que las ganas sigan saliendo solas; semestre a semestre", apuntó el capitán de River Plate.

El ex Zaragoza, de España, también se refirió a su entrenador, Marcelo Gallardo, quien podría dejar el club, según la consulta de los periodistas en la conferencia de prensa, a fin de año.

"No demuestra que sea el último semestre. Lo tomamos como si se fuera a quedar por mucho tiempo”, dijo.

Ponzio consideró que los refuerzos (Enzo Pérez, Ignacio Scocco, Germán Lux y Javier Pinola) para la presente temporada son "de primer nivel" y lamentó las partidas de los delanteros Sebastián Driussi e Iván Alonso.

"Seba es un chico del club que fue cumpliendo sueños. Le tocó emigrar.”, sostuvo.