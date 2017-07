Daniel Montenegro confirmó que no seguirá en Huracán

SE IRIA A PEÑAROL

El mediocampista Daniel Montenegro confirmó que no renovará contrato con Huracán, ya que la dirigencia le comunicó que no será tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Alfaro.

El Rolfi, de 38 años, aclaró que tenía “la intención” de retirarse en el club donde comenzó su carrera y la dirigencia encabezada por Alejandro Nadur pensaba lo mismo, pero el flamante director técnico le bajó el pulgar a su continuidad.

“Nadur me dio a entender que no iba a ser tenido en cuenta por Alfaro y no voy a ir a un lugar donde no me quieren. Estoy dolido porque quería retirarme acá y no esperaba este desenlace”, manifestó Montenegro, cuyo vínculo había finalizado el pasado 30 de junio, en declaraciones a radio AM 910. Consultado por su ausencia en el partido ante Libertad, de Paraguay, por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana, el Rolfi explicó que se fue de vacaciones con autorización del presidente pero a su regreso asumió Alfaro como entrenador y cambió la situación.

En cuanto a su futuro, el ex River e Independiente, entre otros, confirmó que quiere jugar, al menos, un año más y que recibió una oferta de Peñarol de Uruguay.