Julio Falcioni habló sobre la Superliga

ENTRENADOR

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, consideró que “la Superliga agrandará las diferencias en el fútbol argentino” por la distribución de los ingresos por los derechos audiovisuales entre los clubes de Primera División.

“La Superliga va a generar mayores diferencias entre los clubes y mucho más con el plan de retenciones de los derechos de televisión que dispuso la AFA, recientemente, a los clubes deudores”, recalcó el ex entrenador de Boca e Independiente, entre otros.

“Por ejemplo, Banfield se vio perjudicado porque ahora no cobró nada. Jugadores y cuerpo técnico volvimos al trabajo pensando que íbamos a cobrar a la vuelta de las vacaciones y no pudimos cobrar porque el club no recibió dinero”, refirió Falcioni.