Newbery perdió en La Plata frente a Criba

FEDERAL B

Jorge Newbery de Junín perdió 1 a 0, en La Plata, frente al Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto (Criba), en el partido correspondientes a la segunda fecha del Torneo Nacional Federal B.

El Aviador que dirige el entrenador Marcelo Messina no puede encontrar su juego, perdió su segundo partido consecutivo y de esa forma no logra levantar cabeza en el certamen.

Para el partido contra Criba la idea era sumar. Con ese objetivo, los dirigidos por Messina se presentaron en un terreno bravo, en donde el local se pudo hacer fuerte desde los primeros minutos de juego.

En el trámite de las acciones, la paridad en el juego se basó en el orden táctico que demostraron ambos equipos. En un terreno que se complicó mucho por las últimas lluvias, el equipo de nuestra ciudad, acostumbrado a jugar por abajo, no pudo acomodarse nunca y tuvo que reemplazar su idea de juego por mucho sacrificio.

Si bien el partido se hizo difícil para el Aviador, Criba no demostró gran superioridad pero tuvo precisión en el momento justo y eso le alcanzó para quedarse con los tres puntos. El defensor Isabelino Prieto marcó a los 26 minutos de la segunda parte el único tanto del partido, que le dio la victoria al conjunto platense.

En esta segunda fecha, los resultados fueron los siguientes: Camioneros 2 - 0 Everton (La Plata); Independiente (Ch) 2 - 1 Adip (La Plata); Bragado Club 0 - 0 Viamonte FC; Criba (La Plata) 1 - 0 Jorge Newbery; y El Linqueño 0 - 1 Mercedes.

Por la tercera fecha se enfrentarán: Viamonte FC vs. Independiente (Ch); Adip vs. Criba; Jorge Newbery vs. Camioneros; Everton vs. El Linqueño; y Club Mercedes vs. Bragado Club.