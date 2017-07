Jorge Newbery de Junín buscará la recuperación frente a Criba de La Plata

FEDERAL B

Jorge Newbery de Junín visitará mañana al Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto (Criba) de La Plata, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Federal B.

El Aviador, que integra la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte, intentará recuperarse luego de la derrota sufrida de local, por 1 a 0, frente a Independiente de Chivilcoy, en el marco de la jornada inicial del certamen nacional.

El partido entre Newbery y Criba comenzará a las 15.30 con el arbitraje de Guillermo Yacante de Luján; y las asistencias de los líneas Gustavo Aguirre y Gerardo Grande.

Esta segunda fecha comenzará hoy, cuando desde las 15.30 se enfrenten Camioneros vs. Everton (Árbitro: Alejo Cid, de Pergamino). Luego, mañana, jugarán: a las 15.00: Independiente (Ch) vs. Adip (Árbitro: Mariano Lieve, de Lobos); 15.30: Bragado Club vs. Viamonte FC. (Árbitro: Marcelo Martín, de Junín); 15.30: Criba vs. Jorge Newbery (Arbitro: Guillermo Yacante, de Luján); y 15.30: El Linqueño vs. Mercedes (Árbitro: Darío López, de Arrecifes).

En la primera fecha, los resultados fueron los siguientes: Viamonte FC 2 vs. Adip 2; Jorge Newbery 0 vs. Independiente (Ch) 1; Bragado Club 2 vs. El Linqueño 1; Everton 0 vs. Criba 0; y Mercedes 0 vs. Camioneros 2.