Boca espera la llegada de Espinoza, Abila y Cardona

MERCADO DE PASES

A tres días de regresar de sus vacaciones y comenzar el próximo lunes con la pretemporada de cara al próximo semestre, el plantel de Boca Juniors arrancará el trabajo con una sola cara nueva, el defensor Paolo Goltz, pero con la posible llegada de refuerzos importantes, como el enganche colombiano Edwin Cardona, y los delanteros Cristian Espinoza y Ramón “Wanchope” Ábila.

Cardona, jugador de Monterrey de México, podría llegar a Boca a préstamo a partir de varios puntos en ese sentido: está peleado con el entrenador de los “Rayados”, el argentino Antonio Mohamed, quien lo mandó a entrenar con los juveniles; y el DT del seleccionado colombiano, José Pekerman, quiere que el atacante tenga rodaje ya que es una pieza importante para el combinado “cafetero”.

Además, el propio Cardona, un jugador talentoso y con gran pegada de media distancia, expresó su deseo de jugar en el “Xeneize”, a partir de “la gran cantidad de compatriotas que jugaron y triunfaron en ese club”, según señaló en las últimas horas el futbolista.

Lucas Jaramillo, representante del jugador colombiano, dijo al respecto que “a Cardona le apasionaría jugar en Boca, un club que le viene como anillo al dedo.

Todas las partes queremos que el pase se haga, ojalá lo podamos cerrar en las próximas horas”.

En tanto, la posible llegada de "Wanchope" Ábila aparece más viable que el jueves, cuando se supo que Cruzeiro había rechazado la primera oferta realizada por la dirigencia boquense.

El ex Huracán es uno de los objetivos de Boca a partir del interés personal expresado por el presidente Daniel Angelici, ya que Ábila no fue pedido por el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Boca ofrecía hacerse cargo de la deuda que Cruzeiro mantiene con Huracán (US$ 1.500.000) y cederle jugadores al club brasileño: el 50% del pase de Nicolás Colazo y Alexis Messidoro.

Cruzeiro rechazó esa propuesta y pidió a Pablo Pérez (titular indiscutido para Guillermo) y a Marcelo "Chelo" Torres. El goleador de la reserva xeneize dijo hoy que acepta irse al club de Belo Horizonte a préstamo junto con Messidoro. Si Boca acerca algún otro jugador (que no será Pablo Pérez), la operación puede concretarse en las próximas horas.

Por su parte Cristian Espinoza afirmó “llego con muchas ganas de jugar y ayudar al equipo. Voy a dar todo de mí para aprovechar al máximo está oportunidad y Boca es algo que no se duda”, contó.

Actualmente Espinoza se encuentra en España y la semana que viene viajará para firmar el contrato y ponerse a disposición de Guillermo Barros Schelotto

En cuanto a Ricardo Centurión, el jugador que concluyó su préstamo en Boca al 30 de junio, todo indica que Boca comienza a alejarse de la posibilidad de comprarle su pase a San Pablo.

Centurión regresará el domingo de sus vacaciones y la semana próxima tiene que presentarse en el club paulista, que se mantuvo firme en su posición de venderlo en 6.400.000 euros.

Cuando parecía que Boca conseguía una rebaja importante (700.000 dólares), el interés comenzó a diluirse debido a la conducta recurrente del jugador, quien en las últimas horas subió a las redes sociales imágenes y palabras que molestaron a la dirigencia, señalaron allegados a la conducción xeneize.

Boca, actual campeón del fútbol argentino, comenzará a trabajar el lunes en el predio de Casa Amarilla y una semana después se trasladará a Ciudad de Este, para continuar la pretemporada.