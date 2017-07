Con Aimar y Placente, AFA presentó sus técnicos para las juveniles

Los dos ex jugadores “albicelestes”, más Alejandro Sagesse como entrenador de la Selección Sub 13 y Hermes Desio, al comando como Coordinador, fueron confirmados por la Asociación del Fútbol Argentino.

Pablo Aimar, quien será entrenador de la Sub 17, se refirió a su llegada como técnico de la categoría y dijo que primará que los jugadores “no sólo jueguen bien en la cancha”, sino que sea “gente respetuosa”.



“Tengo recuerdos hermosos, acá en el predio me trataron de manera espectacular como en mi casa”, indicó el campeón del mundo de la Copa del Mundo Sub20 en Malasia 1997, en declaraciones al sitio oficial de la AFA.



“Le damos prioridad a los valores, con chicos que le guste la camiseta y sean respetuosos. Por eso buscamos volver a la idea como un todo y no sólo que jueguen bien en la cancha”, cerró.

El futbolista cordobés contará con Carlos Desio, como asistente técnico, y Enrique Cesana (preparador físico)



Por su parte, en la Sub 15, Diego Placente, ex Argentinos, River y San Lorenzo, se hará cargo del seleccionado y contará con Adrián Gallará, como asistente técnico y Gustavo Piñero, como entrenador de arqueros.

En la Sub 13, Alejandro Sagesse será el máximo responsable, secundado por Román Manassero (asistente técnico) y Luis Martín (preparador físico).

El staff de entrenadores, junto a sus cuerpos técnicos, será coordinados por Hermes Desio quien remarcó que “se buscarán recuperar los valores, no sólo de fútboi, sino de la vida”.

Mientras que el Sub 20 será dirigido por Nicolás Diez, bajo el atento seguimiento de Jorge Sampaoli, el entrenador de la Selección Mayor y Alejandro Beccacece, su ayudante de campo.