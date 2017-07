Boca prepara su ensayo con varios nombres en carpeta

MERCADO

Boca Juniors, el último campeón del fútbol argentino, comenzó la cuenta regresiva para la pretemporada, que se inicia el próximo lunes con la vuelta al trabajo, un refuerzo y varios nombres en carpeta, más aquellos futbolistas que cumplieron sus respectivos préstamos y volverán al club.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tiene una presencia marcada hasta ahora en el mercado de pases y solo concretó una incorporación, con la llegada del defensor Paolo Goltz -quien firmó un contrato por tres años- proveniente de América de México.

Goltz, de 32 años, es hasta el momento la única cara nueva que se presentará en el primer día de trabajo en el complejo Pedro Pompilio, para el posterior viaje a Ciudad del Este, en Paraguay, donde se llevará a cabo el trabajo más exigente de la pretemporada.

Los futbolistas que se mencionan en el entorno "xeneize" para reforzar al equipo son el mediocampista colombiano Edwin Cardona, el volante paraguayo Jesús Medina y los delanteros Cristian Espinoza y Ramón Abila.

Cardona no comenzó la pretemporada con Monterrey de México, a la espera de una oferta, y aceptaría un llamado de Boca.

En tanto, Medina, de 20 años, quien fue titular y una de las figuras en la goleada por 5-1 ante Huracán por Copa Sudamericana, expresó su deseo de jugar en el club xeneize: "Sería un sueño", dijo el mediocampista paraguayo en su salida del estadio Tomás A. Ducó en la noche del martes.

Por su parte, Espinoza, ex Huracán y Deportivo Alavés, definió su contrato con Boca y llegaría a préstamo por un año, mientras que "Wanchope" Abila, actual goleador de Cruzeiro de Brasil, también está cerca de sumarse. Estos dos últimos jugadores expresan un deseo del presidente Daniel Angelici, y serían aceptados por Barros Schelotto.

Los posibles arribos de Espinoza y Abila implicarían una superpoblación de delanteros en caso que Darío Benedetto, figura y goleador del campeón, no sea transferido al fútbol exterior. Si Benedetto mantuviese su lugar en el plantel, Walter Bou podría continuar su carrera en Racing, a préstamo.

Barros Schelotto también definirá en la próxima pretemporada el plantel que utilizará de cara a un nuevo campeonato, teniendo en cuenta que serán 30 los futbolistas que se darán cita en La Boca a partir del próximo lunes.

Los defensores Pedro Silva Torrejón y Fernando Evangelista retornaron de Middlesbrough de Inglaterra y Atlético Tucumán, respectivamente. Y lo harán próximamente los volantes Nicolás Colazo (Australia), Gonzalo Castellani, y Alexis Messidoro (Bolivia).