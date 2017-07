Driussi llegó con Paredes y entrenó en el Zenit ruso

EMIGRÓ POR UNOS 15 MILLONES DE EUROS

El ex delantero de River dio su primer paso en el vestuario de su nuevo equipo, que tendrá por delante la Europa League y la liga de Rusia. Pidió la 11 y avisó: “De a poco me van a ir conociendo”. Su DT, Mancini, lo elogió como “una buena compra”.

Sebastián Driussi se sumó ayer al plantel del Zenit. El ex delantero de River, quien se fue del club de Núñez tras los 15 millones de euros que pagó el club ruso, conoció el vestuario y a sus nuevos compañeros.

En un video que publicó Zenit en las redes sociales, Driussi llegó junto a Leandro Paredes, otra de las caras nuevas del conjunto de San Petesburgo. El ex Boca ya está allí hace unos días y lo presentó al delantero millonario con sus compañeros.

Con un frío recibimiento, Driussi ya dio vuelta la página. El delantero, goleador del Millonario en el último campeonato, se prepara para la Premier de Rusia y la Europa League, a la que su equipo clasificó tras terminar tercero la última temporada.

En una entrevista concedida a la prensa del club ruso, el argentino anticipó que va a “elegir el mismo número que usaba en River, el 11”.

“Es algo que me marcó en River y lo uso por eso”, sostuvo el delantero.



Pero eso no fue lo único que respondió Driussi. Al ex River también le consultaron por su relación con Paredes: “Hablé mucho con Leo, nos conocemos desde chicos y es un gran amigo. Me contó un par de cosas antes de venir acá, me dijo como eran las instalaciones y la verdad que para mi es una gran alegría jugar al lado de él. Fue con el único que pude hablar”.

Además, el “Gordo” se encargó de mandarle un mensaje a los hinchas del Zenit: “Me encontré con una ciudad maravillosa, un grupo muy bueno. Es un desafío nuevo para mí, un paso muy grande en mi carrera. Siempre se sueña con jugar en las grandes ligas y espero estar a la altura”.

Y pidió paciencia al indicar que “de a poco me van a ir conociendo. Aspiro a cumplir los objetivos a nivel grupal y en lo personal también”.

El equipo Zenit de Rusia había confirmado la llegada del delantero Sebastián Driussi, proveniente de River, por los próximos cuatro años y el técnico italiano Roberto Mancini elogió a su nuevo refuerzo.

“Es una buena compra. El mercado de pases aún no está cerrado y tenemos mucho tiempo para traer a alguien más, pero no puedo dar nombres. Todavía hay tiempo para incorporaciones”, expresó Mancini, entrenador que conducirá a Driussi en el Zenit de San Petersburgo.

La institución rusa abonará un monto estimado en 15 millones de euros para hacerse del pase del jugador, de 21 años. Otro argentino que se sumó al plantel es el volante mixto Leandro Paredes, que inició su trayectoria en Boca Juniors y llegó procedente de la Roma de Italia.