Rivadavia (L) se perfila para consagrarse en sexta división

FÚTBOL DE LA ALEGRÍA

Rivadavia de Lincoln viene mostrando una clara superioridad en la mayoría de las divisiones inferiores que disputan el torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El trabajo del conjunto Albirrojo es para destacar si se tiene en cuenta que las formativas ya dieron la vuelta olímpica en las categorías séptima, quinta y novena; mientras que el fin de semana que viene también podrían consagrase en sexta. Cabe recordar que en décima, el campeón es Sarmiento.

El pasado martes se recuperaron los cotejos pendientes de la fecha 12 entre Deportivo Baigorrita, y Rivadavia (L). Jugaron en sexta y cuarta; y en ambas el ganador fue el conjunto de Lincoln.



La cuarta del Albirrojo, conducida por Pablo Gavio venció al “Depor” por 4 a 2. Los de Lincoln caían 2 a 0 pero reaccionaron a tiempo y se terminaron llevando una merecida victoria. Ulises Clavería, Lautaro Gaina, Juan “Chiquito” Rodríguez y Joaquín Susi le dieron el triunfo a equipo de Gavio.

Por su parte, la sexta de Rivadavia (L) goleó 6 a 1, con goles de Kevin Pavía en 3 ocasiones, Salvador Dibastiani, Julián Collado y Tomás Alonso. Con esa victoria, la categoría que es dirigida por Matías Bardón sigue manteniendo vivas las ilusiones de conseguir el título. Para eso deberá esperar al fin de semana, cuando completen su partido pendiente Sarmiento y BAP. El único resultado que consagra a Rivadavia (L) es el empate entre los conjuntos juninenses (saldrían campeones los tres equipos). Por su parte en cuarta, el campeón será Origone FC y/o Sarmiento, quienes son lideres con 28 puntos. Y en octava, si BAP le gana a Sarmiento será el campeón; y si el partido termina empatado los consagrados serán BAP y Rivadavia (L).

En el repaso general, cabe remarcar que hasta el momento son cuatro las categorías que ya tienen a sus campeones: Rivadavia (L) ya festejó en séptima, quinta y novena; mientras que Sarmiento lo hizo en décima.



El próximo fin de semana se definirán los campeones en octava, sexta y cuarta cuando se juega la fecha 7, que fuera suspendida por cuestiones climáticas en dos oportunidades. En esa jornada, se enfrentarán: Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín; Mariano Moreno vs. Defensa Argentina; BAP vs. Sarmiento; River Plate vs. Jorge Newbery; Ambos Mundos vs. Deportivo Baigorrita; Independiente de Junín vs. Origone FC. Libre tendrá Rivadavia Lincoln.

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.