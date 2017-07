El juninense Luis Darío Pérez será DT interino de Los Andes

B NACIONAL

El director técnico juninense Luis Darío Pérez será DT interino de Los Andes junto a Gabriel Lobos. Esta dupla técnica asumirá momentáneamente en el cargo tras la sorpresiva salida de Aníbal Biggeri.

El DT juninense, que es el entrenador de la reserva, evidenció las sensaciones del plantel el día después del cambio de cuerpo técnico: “El plantel sintió la salida de Aníbal, no era algo esperado. Nosotros estamos para sumar, le pedimos predisposición al plantel, hay que sacar estos cuatro partidos que quedan adelante”.

Pérez también expresó su opinión personal sobre la renuncia de Biggeri: “La salida de Aníbal me sorprendió, no la esperaba. Sabía que venían de hacer un buen partido en Córdoba. Estoy para dar una mano en todo lo que me pidan”.

Pérez manifestó la intención futbolística de la dupla interina de cara a lo que viene: “La idea es sacar adelante estos cuatro partidos. No vamos a bajar ni a subir a nadie por el momento. No vamos a cambiar la forma de trabajar de Aníbal. Por supuesto que cada uno tiene un pensamiento diferente desde lo táctico y lo futbolístico. Estamos tratando de armar lo mejor para el jueves. Pondremos a los muchachos que más nos convencieron en estos pocos entrenamientos”.