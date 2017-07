Independiente recibe a Deportes Iquique en la copa

SUDAMERICANA

Independiente, que se quedó a un punto de lograr su gran objetivo del primer semestre de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, recibirá hoy a Deportes Iquique de Chile, en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol.

El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio Libertadores de América, con el paraguayo Enrique Cáceres como árbitro, quien estará acompañado por sus compatriotas Rodney Aquino y Roberto Cañete como asistentes, y televisación de Fox Sports.

Independiente llegó a esta segunda fase luego de dejar en el camino a Alianza Lima de Perú, tras un empate 0-0 como local y una victoria por 1-0 en Lima, y ante Iquique buscará estirar el buen momento con el cual cerró el campeonato de Primera División bajo la conducción de Ariel Holan.

El "Rojo" finalizó en el sexto lugar, con 53 puntos, a tan solo uno de Banfield, que consiguió el quinto y último cupo para la Libertadores 2018.

Para el cruce de hoy, Holan mantendrá la base del once inicial que tan buenos resultados le dio el semestre pasado, salvo algunas ausencias obligadas.

El DT no podrá contar con el talentoso mediocampista Walter Erviti, quien todavía no está totalmente recuperado de su esguince de rodilla izquierda, quedó descartado de la lista de concentrados y su lugar como doble cinco lo ocupará Nery Domínguez.

Por su parte, el delantero Martín Benítez, con un esguince mediotarsiano del pie izquierdo, no llegará en condiciones de ser titular -igual fue concentrado- y su lugar será ocupado por Maximiliano Meza.

La otra variante se dará en la delantera, ya que Leandro Fernández, ya sin ninguna reglamentación que le impida jugar partidos oficiales, ingresará por Lucas Albertengo, quien terminó jugando por la lesión de Emmanuel Gigliotti, operado de una hernia inguinal.

Otro que está en duda es Juan Sánchez Miño, quien se resintió de una sobrecarga en el gemelo derecho. En caso de no poder jugar, su reemplazante será Gastón Togni, a quien Holan probó en el ensayo de ayer cuando el ex Boca tuvo que dejar la práctica.

Holan sorprendió al incluir en la lista de convocados a los juveniles Gonzalo Asís, Nicolás Messiniti y Ezequiel Denis, en una muestra de que empezará a darle rodaje a los más jóvenes.

Formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Sánchez Miño o Togni; Diego Rodríguez y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Maximiliano Meza y Ezequiel Barco; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Deportes Iquique: Brayan Cortés; Hernán Lópes, Mauricio Zenteno, Tomás Charles y Enzo Guerrero; Johan Fuentes, Eduardo Farías, Misael Davila y Gerson Acevedo; Diego Bielkewicz y Manuel Villalobos. DT: Jaime Vera.

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Estadio: Libertadores de América (Independiente).

Hora de inicio: 21.45.