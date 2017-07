Interés de River por el lateral de Banfield Alexis Soto

MERCADO

Mientras River busca cerrar el quinto refuerzo de invierno, llegaron noticias del Sur. Julio César Falcioni blanqueó que el club de Núñez tiene al lateral izquierdo Alexis Soto en carpeta.

“Algo me comentaron de Alexis a River, pero está atado a la posible llegada de Vangioni”, reconoció Falcioni en diálogo con Cómo te va, por Radio Güemes. Es que mientras el Piri intenta destrabar su situación, logrando que el Milan lo ceda a préstamo, desde el Monumental estudian algún plan B.

Soto, además de haber vestido la camiseta de Dock Sud, jugó los Juegos Olímpicos de Río. En el último torneo disputó 24 partidos y en su puesto River tiene a Casco, Olivera y Nahuel Gallardo.

El caso Soto no sólo está supeditado a lo de Vangioni. Entre River y Banfield hay otro nombre dando vuelta: Nicolás Bertolo. Gallardo no lo va a tener en cuenta. Falcioni lo quiere sí o sí. Entonces, Soto podría ser el comodín del Taladro para poder retener a Bertolo.