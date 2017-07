Tras la escandalosa foto con un arma, Centurión se despidió de Boca en Instagram

"Lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca", escribió el delantero.

En plena negociación por su futuro futbolístico, el delantero campeón del último torneo volvió al eje de la polémica.

Sin emitir ninguna declaración al respecto, Centurión, que actualmente está de vacaciones, publicó en Instagram una serie de imágenes de su paso por Boca con un texto en donde parece despedirse de la institución.

“Bueno no sé por dónde empezar, solo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca, me llevo los mejores recuerdos una familia hermosa que construimos entre todos, ojalá algún día nos volvamos a encontrar, saludos y lo mejor para todos los bosteros”, escribió.

En Twitter, el delantero envió otro mensaje a través de un video desde la playa en el quele envía “besitos” a todos.