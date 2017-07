LA DESPEDIDA DE RICKY CENTURIÓN

En medio de otro escándalo por una foto suya posando con un arma, Ricardo Centurión confirmó su alejamiento de Boca con una sentida carta que publicó en su cuenta de Instagram y que fue dirigida a los hinchas del club.

“Bueno no sé por dónde empezar, sólo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca, me llevó los mejores recuerdos, una familia hermosa que construimos entre todos, ojalá algún día nos volvamos a encontrar saludos y lo mejor para todos los bosteros”, fue el mensaje.

Al margen de los problemas extrafutbolísticos, la continuidad de Ricardo Centurión en Boca era muy compleja debido a que San Pablo, club dueño de su pase, rechazó una extensión del préstamo vencido. Pocos días atrás alertó que si no renovaba con el club se retiraría del fútbol.

Ricky disputó en la temporada un total de 24 partidos. De los 22 que jugó por el torneo local, que conquistó Boca, marcó ocho goles.