Tevez volvería a Boca Juniors en enero

OPERACION REGRESO

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sostuvo que el delantero Carlos Tevez, actualmente en la Superliga de China, regresaría al club “en enero”, de cara a la Copa Libertadores 2018.

“Lo fui a buscar en 2015 y a fin de 2016 le dije que le convenía irse a China. Era mucho el dinero... Ahora creo que vuelve en enero. No está cómodo allá”, afirmó Angelici en una nota con Clarín.

Tevez se fue a Shanghai Shenhua de China a cambio de 80 millones de dólares por dos temporadas. Pero el “Apache” tiene la posibilidad de regresar al final del primer año de contrato.

La frase de Angelici deja entrever que Tevez, de 33 años, volvería a Boca para finalizar su carrera futbolística en el club que lo vio nacer.

Otra de las novedades es que el lateral izquierdo Jonathan Silva, de 23 años, se sumó a la pretemporada de Sporting Lisboa de Portugal, entidad dueña de su pase.

Boca ofertó 1.200.000 euros por el 70% de su pase, pero el club portugués la rechazó. Independientemente de esto, la operación no está caída ya que el 18 de julio ambas dirigencias volverán a negociar.

No obstante el colombiano Frank Fabra, de 26, aún está en el club, ya que sólo se iría en caso de que siguiera justamente Silva.

Además, en un principio, el volante Ricardo Centurión, de 24, tampoco seguirá en Boca, ya que San Pablo de Brasil pretende venderlo en 6.300.000 dólares por el 70% de su pase (el 30% restante le pertenece a Racing Club) y Boca no está dispuesto a comprarlo.

Más allá de que el entrenador Guillermo Barros Scheloto desea que Centurión siga en el club (ayer trascendió que ofrecieron dos millones de dólares por un nuevo préstamo, pero también que continuaría su carrera en Italia). Su puesto está cubierto, ya que Boca cerró la contratación del delantero Cristian Espinoza, de 22, y además se cayó la venta del atacante Cristian Pavón, de 21, al Zenit, de Rusia.

Boca, hasta el momento, contrató a préstamo al mencionado Espinoza (proveniente de Villarreal, de España) y compró al zaguero central Paolo Goltz, de 32, a América, de México, en una cifra cercana a los tres millones de dólares.