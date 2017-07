Walter Perazzo seguirá como DT de Aldosivi

FÚTBOL

El entrenador Walter Perazzo continuará como director técnico en Aldosivi en la próxima temporada de la B Nacional y pedirá la continuidad de los defensores Ismael Quilez y Franco Canever.

Perazzo, quien asumió en la 24ta. fecha del Campeonato de Primera División, a siete fechas del final, y que no pudo salvar al equipo marplatense del descenso, pidió por la continuidad de los dos laterales, a quienes se les venció el contrato el 30 de junio pasado.

Por la finalización de sus convenios laborales no seguirán en el club marplatense el arquero Pablo Campodónico; los defensores Gastón Díaz, Federico León y Ramiro Arias (pertenece a San Lorenzo), los mediocampistas Cristian Llama, Alexis Castro y Damián Ledesma; y los delanteros Neri Bandiera (nuevo refuerzo de Belgrano), Pablo Lugüercio (arregló su regreso a Estudiantes de La Plata), Sebastián Penco y Joel Acosta.

El plantel de Aldosivi está conformado hasta el momento por los arqueros Matías Vega y Luis Ingolotti (convocado al seleccionado argentino sub 20); los defensores Alan Alegre y Jonathan Galván; los volantes Sebastián Navarro, Ramiro Garay, Nahuel Yeri, Roberto Brum y Nahuel Pájaro; y los delanteros Antonio Medina, Nicolás Miracco, Lucas Di Yorio, Jonatan Benedetti y Francisco Leonardo.

Los futbolistas volverán a los trabajos de pretemporada el 24 de julio en Mar del Plata, como preparación para el campeonato 2017/2018 de la Primera B Nacional, cuyo inicio estaría previsto para el 16 de septiembre.