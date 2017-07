Argentinos retornó a Primera división tras vencer a Gimnasia y Esgrima de Jujuy

NACIONAL B

Argentinos Juniors logró ayer el ascenso a Primera División, luego de un año, al vencer a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 1 a 0 y aprovechar el empate de Guillermo Brown de Puerto Madryn sin goles con All Boys, en el marco de la fecha 42 de la B Nacional.

El "Bicho" de La Paternal suma así 81 puntos, mientras que Guillermo Brown y Chacarita tienen 78, aunque los de San Martín aún deben jugar, y cuando restan cuatro fechas Argentinos se aseguró una de las dos plazas de ascenso.

El triunfo del equipo conducido por Gabriel Heinze se consolidó con el gol de Nicolás González, a los 43 minutos del segundo tiempo.

Argentinos Juniors había descendido la temporada anterior y como sucedió en alguna otra ocasión, tras un año en el ascenso, retornó a la máxima categoría.

En la Patagonia argentina, Guillermo Brown no pudo con un All Boys que se defendió y aguantó el resultado, consciente de lo valioso que era el punto para poder pelear y mantener la categoría.

El conjunto portuario lleva cuatro empates consecutivos en el torneo y ya no tiene tanto impulso para pelear el ascenso mientras que en otro encuentro Brown de Adrogué goleó a Ferro Carril Oeste por 5 a 1, y así volvió a ganar luego de tres jornadas.

El equipo de Caballito comenzó ganando con un tanto de Leonardo Zaragoza, en cobntra de su valla, a los 24 minutos de la primera parte, pero el elenco local dio vuelta el resultado con goles de Daniel Franco e Ignacio Oroná, a los 26 y 43 del primer tiempo y de Juan Manuel Olivares, de penal, Guillermo Pfund y Brian Gómez, a los 6, 10 y 22 del complemento.

Además Douglas Haig de Pergamino venció a Boca Unidos de Corrientes por 1 a 0 con un tanto de Jorge Córdoba al minuto de juego.