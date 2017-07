Santa Alicia, muy cerca del ascenso

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR

El Club Atlético Santa Alicia (CASA), fundado el 8 de marzo de 2011, se destaca, entre otras cosas, por ser el club más joven de nuestra ciudad y el primero en conformar un equipo de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, compitiendo en uno de los torneos para aficionados más importantes de Capital Federal, como lo es el de la Asociación de Fútbol Amateur (AIFA).

La AIFA posee tres categorías de ascenso y una primera división destacándose entre sus participantes clubes e instituciones de reconocimiento nacional tales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de La Matanza, GEBA, SITAS, Macabí, Banco Provincia, Banco Ciudad, Club Italiano, Centro Galicia, La Salle, Santa Barbara, Vilo y Harrods.

En el próximo partido, que se iba a jugar ayer pero que por cuestiones climáticas se pasó para el sábado que viene, en caso de conseguir un triunfo frente a su inmediato perseguidor, MELMAC F.C, el CASA lograría el ascenso a la Primera C de esta reconocida liga, en lo que sería un hecho destacable por ser su primera participación en un torneo de tanta envergadura.

Cabe destacar que el plantel está conformado por jugadores de diferentes puntos de nuestro país, como Junín, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, General Roca (Rio Negro), La Pampa, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Entre Ríos y hasta un extranjero de nacionalidad colombiana.

En definitiva, el CASA tendrá la posibilidad de dar una vuelta olímpica, con todo lo que eso significa para cualquier amante de este deporte, pero más allá del resultado, los miembros de la comisión directiva, jugadores y cuerpo técnico, coinciden en destacar como pilares de cada objetivo propuesto los caminos, las formas, y los medios empleados para llegar a los mismos: “El nosotros antes que el yo” y “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”.



Santa Alicia, presente y futuro

Algunos de los socios fundadores y el director técnico Marcial Paz, oriundo de Comodoro Rivadavia, contaron a este diario sobre el presente y los proyectos a futuros que en conjunto se están planeando .

Actualmente, Santa Alicia hace las veces de local en la Escuela Modelo de Fútbol y Deportes "Claudio Marangoni". Dicho predio se consiguió gracias al esfuerzo que cada jugador del plantel realiza, solventando los costos que ello representa. Este tipo de torneos tiene entre sus exigencias la obligación de contar con una cancha con vestuarios para hacer de local, brindar las comodidades a los equipos visitantes, y de no ser por la responsabilidad con la que cada uno de los jugadores se toma este compromiso sería imposible estar compitiendo frente a grandes estructuras.

En cuanto al futuro, una de las grandes aspiraciones es lograr que Santa Alicia, además de las actividades locales, pueda generar un lugar de referencia en Capital Federal para que los juninenses que se vayan a estudiar puedan encontrar en el club la pertenencia que tanto se extraña cuando se está lejos de su casa.

"Lógicamente que se necesita de otro tipo de estructura, pero estamos trabajando en el proyecto para poder presentarlo ante las autoridades que correspondan y hacer que este sueño pueda convertirse en realidad", manifestaron desde la comisión directiva.

En definitiva, el amor por el fútbol y por los clubes todo lo pueden, y si no pregúntenle a este grupo de chicos, que aún muchos, sin conocer Junín, se identificaron con Santa Alicia, sumándose al objetivo de que el club sea cada día más grande.

El plantel y cuerpo técnico

Arqueros: Ricardo Zacher y Nicolás Astiz; Defensores: Ignacio Llaneza, Jorge Merceles, Iván Caorsi, Ramiro Nicolau, Rodrigo Collados, Lucas Bazan, Ignacio Goyenechea, Tomas Astesiano, Lucas Boltshauer y Rodrigo Soto Gongora; Mediocampistas: Sebastian Lozano, Juan Cruz Conte Grand, Agustín Ferreyra, Jose Guerreiro, Rodrigo Nicolau, Lucas Núñez, Federico Galván (Junín), Nahuel Allaman y Luis Álvarez; Delanteros: Federico Hernández, Jose Pablo Goyenechea, Juan Emilio Tea, Juan Manuel Marull, Martin Iraola, Juan Puerta, Santiago Dos Reis (Junín), Juan Matías Fischer (Junín) y Marcial Alejandro Paz; Cuerpo Técnico: Axel Pelc, Matías Ronchi y Gastón Coria.