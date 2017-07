Jorge Newbery de Junín debuta en su casa frente a Independiente de Chivilcoy

FEDERAL B

Esta tarde, a las 15.30, Jorge Newbery de Junín debuta en la edición 2017 del Torneo Federal B, recibiendo en su casa a Independiente de Chivilcoy y con el arbitraje confirmado del sampedrino Marcelo Vega.

En esta nueva instancia, el equipo de nuestra ciudad integra la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a Everton (La Plata), CRIBA (La Plata), ADIP (La Plata), Bragado Club (Bragado), Independiente (Chivilcoy), El Linqueño (Lincoln), Viamonte FC (Los Toldos), Camioneros (Luján) y Club Mercedes (Mercedes).

Luego de coronarse campeón del Torneo Apertura 2017 que organiza de la Liga Deportiva del Oeste, el Aviador tiene todo listo para su presentación oficial en el Federal B 2017/2018.

Además del plantel que se coronó campeón en el certamen doméstico, Newbery acordó el préstamo del defensor central de Rivadavia de Lincoln, Pablo Moreyra; y también cerró las llegadas de un ex CAEL, como el defensor zurdo Carlos Giménez –que vuelve a vestir la casaca de Newbery-, y del centrodelantero ex Racing de Bavio, Brian Aldas.

En definitiva, para esta nueva edición estarán los arqueros Oscar De Giulio, Pablo Acuña y Eloy López; los defensores: Pablo Moreira, Gonzalo Kearney, Carlos Jiménez, Emilio Godoy, Ian Benítez y Alexis Castro; los volantes: Gastón Campos, Bernardo Delfini, Diego Carballo, Santiago Inchauspe y Marcos Cavenaghi; y los delanteros: Agustín Sospicio, Rodrigo Galante, Brian Aldaz y Gastón Malnero; entre otros.

El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Messina también tiene al preparador físico Javier Bongiovani; y los ayudantes Ricardo Romero (Preparador de arqueros) y José Villafañe (utilero).

De acuerdo a lo asegurado por el mismísimo presidente de la entidad juninense, Lautaro Mazzutti, "la idea es realizar la mejor campaña posible y seguir creciendo desde lo institucional". "No pensamos en el ascenso, pero veremos hasta dónde nos da. Trataremos de mantener la categoría”, aseguró.

En definitiva, con muchos jugadores del club, más algunos refuerzos, el Aviador comienza hoy a transitar por el camino del Federal B con el objetivo de lograr la permanencia. ¿Y el ascenso? No se dice, pero siempre se sueña.

El fixture completo es el siguiente:

1ra. fecha Sábado 08/07/17

- Viamonte FC vs. ADIP

- Jorge Newbery vs. Independiente (Ch)

- Everton vs. CRIBA

- Club Mercedes vs. Camioneros

- Bragado Club vs. El Linqueño

2da. fecha - 16/07/17

- Bragado Club vs. Viamonte FC

- El Linqueño vs. Club Mercedes

- Camioneros vs. Everton

- CRIBA vs. Jorge Newbery

- Independiente (Ch) vs. ADIP

3ra. fecha - 23/07/17

- Viamonte FC vs. Independiente (Ch)

- ADIP vs. CRIBA

- Jorge Newbery vs. Camioneros

- Everton vs. El Linqueño

- Club Mercedes vs. Bragado Club

4ta. fecha - 30/07/17

- Club Mercedes vs. Viamonte FC

- Bragado Club vs. Everton

- El Linqueño vs. Jorge Newbery

- Camioneros vs. ADIP

- CRIBA vs. Independiente (Ch)

5ta. fecha - 06/08/17

- Viamonte FC vs. CRIBA

- Independiente (Ch) vs. Camioneros

- ADIP vs. El Linqueño

- Jorge Newbery vs. Bragado Club

- Everton vs. Club Mercedes

6ta. fecha - 20/08/17

- Everton vs. Viamonte FC

- Club Mercedes vs. Jorge Newbery

- Bragado Club vs. ADIP

- El Linqueño vs. Independiente (Ch)

- Camioneros vs. CRIBA

7ma. fecha - 27/08/17

- Viamonte FC vs. Camioneros

- CRIBA vs. El Linqueño

- Independiente (Ch) vs. Bragado Club

- ADIP vs. Club Mercedes

- Jorge Newbery vs. Everton



8va. fecha - 03/09/17

- Jorge Newbery vs. Viamonte FC

- Everton vs. ADIP

- Club Mercedes vs. Independiente (Ch)

- Bragado Club vs. CRIBA

- El Linqueño vs. Camioneros



9na. fecha - 10/09/17

- Viamonte FC vs. El Linqueño

- Camioneros vs. Bragado Club

- CRIBA vs. Club Mercedes

- Independiente (Ch) vs. Everton

- ADIP vs. Jorge Newbery

10ma. fecha - 17/09/17

- ADIP vs. Viamonte FC

- Independiente (Ch) vs. Jorge Newbery

- CRIBA vs. Everton

- Camioneros vs. Club Mercedes

- El Linqueño vs. Bragado Club

11ra. fecha - 24/09/17

- Viamonte FC vs. Bragado Club

- Club Mercedes vs. El Linqueño

- Everton vs. Camioneros

- Jorge Newbery vs. CRIBA

- ADIP vs. Independiente (Ch)

12da. fecha - 01/10/17

- Independiente (Ch) vs. Viamonte FC

- CRIBA vs. ADIP

- Camioneros vs. Jorge Newbery

- El Linqueño vs. Everton

- Bragado Club vs. Club Mercedes

13ra. fecha - 08/10/17

- Viamonte FC vs. Club Mercedes

- Everton vs. Bragado Club

- Jorge Newbery vs. El Linqueño

- ADIP vs. Camioneros

- Independiente (Ch) vs. CRIBA

14ta. fecha - 15/10/17

- CRIBA vs. Viamonte FC

- Camioneros vs. Independiente (Ch)

- El Linqueño vs. ADIP

- Bragado Club vs. Jorge Newbery

- Club Mercedes vs. Everton

15ta. fecha - 29/10/17

- Viamonte FC vs. Everton

- Jorge Newbery vs. Club Mercedes

- ADIP vs. Bragado Club

- Independiente (Ch) vs. El Linqueño

- CRIBA vs. Camioneros

16ta. fecha - 05/11/17

- Camioneros vs. Viamonte FC

- El Linqueño vs. CRIBA

- Bragado Club vs. Independiente (Ch)

- Club Mercedes vs. ADIP

- Everton vs. Jorge Newbery

17ma. fecha - 12/11/17

- Viamonte FC vs. Jorge Newbery

- ADIP vs. Everton

- Independiente (Ch) vs. Club Mercedes

- CRIBA vs. Bragado Club

- Camioneros vs. El Linqueño

18va. fecha - 19/11/17

- El Linqueño vs. Viamonte FC

- Bragado Club vs. Camioneros

- Club Mercedes vs. CRIBA

- Everton vs. Independiente (Ch)

- J. Newbery vs. ADIP