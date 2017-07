Jonás Gutiérrez pasó la revisión médica y será el primer refuerzo de Independiente

MEDIOCAMPISTA

El mediocampista Jonás Gutiérrez se realizó ayer la revisión médica y será, de no mediar ningún inconveniente, el primer refuerzo de Independiente cuando firme su contrato por dos años.

El ex integrante del Seleccionado argentino de fútbol llega libre de Defensa y Justicia a sus 34 años, y su arribo fue por un pedido expreso del entrenador Ariel Holan, quien lo conoce de su paso por el conjunto de Florencio Varela y le interesa por su experiencia y polifuncionalidad.

Una vez concluidos los estudios, el futbolista dijo: “Hablé con Ariel, está en contacto hace mucho conmigo pero por prudencia, hasta que no terminara el torneo, no iba a hablar. Conozco al cuerpo técnico y eso es muy importante”, consideró.

“Hablamos de sus ganas de sumarme, no sobre en qué posición voy a jugar, porque dónde y cuándo lo decidirá él. Yo tengo que prepararme de la mejor manera para que, cuando toque oportunidad, no dejarla pasar”, agregó.

La mala noticia para el “Rojo” es que el “Galgo” Jonás Gutiérrez ya jugó la primera fase de la Copa Sudamericana para Defensa y Justicia, por lo que no podrá participar con el club de Avellaneda de uno de los certámenes que puede catapultarlo a la Copa Libertadores 2018, que es el gran objetivo.

“Estoy ansioso y con ganas de entrenar una vez que terminen los resultados de la revisión médica. Después de firmar, me dirán cuándo presentarme”, concluyó el futbolista ex La Coruña de España y Newcastle de Inglaterra, en rueda de prensa realizada en el Centro de Diagnóstico Rossi.