Se define el torneo de divisiones inferiores

FÚTBOL LOCAL

El Torneo de Divisiones Inferiores "Apertura 2017", que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Roberto Centeno", se definirá de forma completa este fin de semana si es que las condiciones climáticas lo permiten.

De las siete categorías que participan en el certamen ya hay cuatro que conocen a sus campeones. En novena, séptima y quinta Rivadavia de Lincoln ya dio la vuelta olímpica; mientras que en décima lo hizo Sarmiento. Resta definir quiénes serán los consagrados en octava, sexta y cuarta.

Entre las posibilidades, en octava, si mañana Sarmiento le gana a BAP dará la vuelta olímpica. La misma situación se presenta en sexta, donde Rivadavia de Lincoln es el puntero con 30 unidades, pero con 29 están Sarmiento y BAP que se enfrentarán también mañana. Por último, en la cuarta el título se definirá entre Origone, que mañana visita a Independiente; y Sarmiento que jugarán contra BAP.

A continuación, el cronograma de partidos correspondientes a la fecha 7, que fuera suspendida por cuestiones climáticas.

MAÑANA

Rivadavia (J) vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: Postergada

Baigorrita vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente vs. Origone

Décima: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL DOMINGO

Rivadavia (J) vs. Villa

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Quinta: 15.15

Moreno vs. Defensa

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Quinta: 15.15

BAP vs. Sarmiento

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Quinta: 15.15

Newbery vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. A. Mundos

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Independiente vs. Origone

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima. En la fecha 7 queda libre Rivadavia de Lincoln.