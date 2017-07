Argentina descendió al tercer puesto del ranking de la Fifa

DESEMPEÑO

El Seleccionado argentino descendió del segundo al tercer puesto de la clasificación mundial de la Fifa, que tiene como nuevo número uno a Alemania, que en el pasado fin de semana pasado se ganó la Copa de las Confederaciones, informó hoy el organismo rector del fútbol mundial.

Argentina tiene 1.413 puntos en el tercer puesto, Brasil suma 1.603 en el segundo lugar y los alemanes, actuales campeones del mundo, son líderes con 1.609. Portugal, actual campeón de Europa, es el cuarto en el escalafón con 1.332 unidades y Chile, perdedor de la final descendió tres lugares y está séptimo con 1.250, mientras que es notorio el descenso de Uruguay al 17mo. lugar con apenas 995.

Los puntos

La Selección sabe que el próximo 31 de agosto jugará con Uruguay, en Montevideo, un partido determinante por las Eliminatorias Sudamericanas para su objetivo de clasificarse al Mundial Rusia 2018. Cita a la que hoy, para llegar, debería hacerlo repechaje mediante ya que está ubicada en la quinta posición; y, de no ganarle a la Celeste (3°), hasta podría quedar fuera de toda opción cuando resten tres fechas para el final. El camino es sinuoso, pero en las últimas horas soplaron aires de alivio desde Suiza, donde está la sede del TAS, que le allanarían al equipo de Jorge Sampaoli el trayecto; aunque por fuera de la cancha, y la AFA lo sabe. “Nosotros tenemos mucha esperanza en que se pueda revertir ese fallo desde el momento en que nos dieron la posibilidad de participar de la audiencia, tener voz y voto y que cada federación pueda decir que se vio perjudicada por este fallo”, dijo Claudio Chiqui Tapia en declaraciones a Radio La Red respecto de la apelación de Bolivia al máximo tribunal del fútbol tras el fallo en el que se le quitaron los puntos ganados ante Perú y Chile por la mala inclusión de un jugador.

Ante la reciente apelación de Bolivia, so pretexto del reclamo extemporáneo de Chile, Tapia se mostró ilusionado con una revisión del fallo por parte del TAS que beneficie la posición de la Selección argentina. “Por lo que me dicen los abogados, el semblante de los dirigentes de Chile y Perú en la presentación que se hizo en Suiza no era el mejor. Ojalá nos den la posibilidad, mediante este fallo, de recuperar la posición que teníamos dentro de la clasificación”, expresó.