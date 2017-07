La novena de Rivadavia (L) dio la vuelta olímpica en su casa

FÚTBOL DE LA ALEGRÍA

El Torneo de Inferiores que organiza la Liga Deportiva del Oeste y puso en juego la Copa “Roberto Centeno” está en plena de etapa de definiciones. Hasta el momento son cuatro las categorías que ya tienen a sus campeones y se espera que el próximo fin de semana se definan las restantes.

En el marco de la fecha 13, última del certamen, el último equipo que dio la vuelta olímpica fue la novena de Rivadavia de Lincoln. El domingo, los chicos del Albirrojo le ganaron de local a Origone Fútbol Club y con esa victoria se adjudicaron el primer puesto.



La novena del Albirrojo, que es dirigida tácticamente por el entrenador Gonzalo Busto, venció 3 a 0 a la visita con tantos de Matías Redmond, Axel Baigorria y Alan Palacios. Con esa victoria, “Los Rojitos” pudieron gritar campeón en otra de las formativas impares (ya lo habían hecho en séptima y quinta).

El plantel campeón estuvo integrado por: Tomas Lumbrera, Tomas Carmisiano, Agustín Busto, Ignacio Castan, Nahuel Silvestre, Alejo Romano, Facundo Sandoval, Genaro Mango, Matías Redmond, Alan Palacios, Axel Baigorria, Alejo Gelsomino, Felipe Simonseli, Emiliano Issa, Lautaro Laporasi, Pedro Hopua, Agustín De las Heras y Joaquín Bazán. El preparador físico es Alan Ottaviani.

Cabe recordar que el Torneo de Divisiones Inferiores Apertura 2017 ya había arrojado los primeros campeones en la fecha pasada, cuando la séptima y quinta de Rivadavia (L) se consagraron inalcanzables y dieron la vuelta olímpica al igual que la décima de Sarmiento.



El próximo fin de semana se definirán los campeones en octava, sexta y cuarta, cuando se juega la fecha 7, que fuera suspendida por cuestiones climáticas. En esta jornada, se enfrentarán: Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín; Mariano Moreno vs. Defensa Argentina; BAP vs. Sarmiento; River Plate vs. Jorge Newbery; Ambos Mundos vs. Deportivo Baigorrita; Independiente de Junín vs. Origone FC. Libre tendrá Rivadavia Lincoln.

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.