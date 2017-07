Ricardo Centurión: “Si no sigo en Boca, me retiro del fútbol”

AMENAZA

El futuro de Ricardo Centurión es incierto. Luego de consolidarse como una de las figuras del Xeneize, el atacante aseguró que tiene intenciones de seguir en el combinado que conduce Guillermo Barros Schelotto. “Si no sigo en Boca, me retiro del fútbol”, deslizó en diálogo con el programa Líbero de TyC Sports.

Además, en la entrevista televisiva que brindó el ex Racing continuó con frases picantes de cara a un posible regreso de Carlos Tevez. “Si vuelve, estoy dispuesto a pelearle la 10”, dijo entre risas Ricky, y continuó: “Trato de estar tranquilo y de no volverme loco. Mi deseo es quedarme en Boca, pero no depende de mí”.

Con relación al título adquirido, Centurión advirtió que lo conmovió la actitud del entrenador. “Me emocionó que Guillermo me diga que podía ser ídolo de Boca. Llevar la 10 no es nada fácil”, destacó, antes de reconocer los errores extrafutbolísticos que tuvo durante la temporada: “He fallado, pero me he fallado a mí mismo, y en un club como Boca repercute el triple”.

En este sentido, el delantero habló de las críticas que recibió el combinado boquense durante el 2017, dado que la producción del conjunto de la ribera mermó en comparación con el andamiaje del semestre pasado.

“Nos pegaron de todos lados y seguimos unidos para ganar el campeonato. No nos pudieron bajar”, enfatizó Centurión, y concluyó con una frase que despertó la ilusión en los hinchas: “Jugar la Libertadores con Boca y poder ganarla es un sueño que tengo. Hoy trabajo para eso”.