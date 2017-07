Fuerte acusación contra Mohamed

ENTRENADOR EN RAYADOS DE MONTERREY

Una fuerte acusación sacudió a México y retumbó en Argentina. Walter Gargano, ex futbolista de la selección de Uruguay en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, acusó a Antonio Mohamed, su actual entrenador en Rayados de Monterrey, de quitarle plata.

El aguerrido volante no es tenido en cuenta por el Turco y entrena actualmente con el equipo Sub-20 de la entidad mexicana. Ante esta situación, el jugador explotó y apuntó con dureza contra el estratega argentino. “No quiero estar más en Monterrey. No es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador que se ha comportado mal. De mi parte siempre he sido un profesional, pero no lo soporta ni mi familia”, inició su relato en una entrevista con el programa Sport 890 de Uruguay.

“No valora y trata al jugador como se merece. Sufrí estos seis meses en Monterrey. El entrenador se portó muy mal. Algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, no me gusta que me toquen mi dinero”, añadió el charrúa.

Para finalizar, Gargano solicitó poder salir de la institución: “Quisiera saber la solución para estar ya estable en un equipo. Me tocó sufrir estos seis meses y otros seis meses no voy a aguantar donde un entrenador no te quiere. Una tristeza lo que me ha hecho el entrenador. Tengo dos niños y uno en camino, tengo que pensar en el futuro de ellos”.