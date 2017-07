Cuevas y Spinaci seguirían en el Verde

PENSANDO EN LA B NACIONAL

El delantero Héctor Cuevas y el volante Renzo Spinaci tendrían acordada su continuidad en Sarmiento. Ambos futbolistas ya habrían tenido el "ok" del DT Fernando "Teté" Quiroz y al tener un contrato con el club no habría impedimentos para que sigan formando parte del plantel que jugará en la B Nacional.

Tanto Cuevas como Spinaci tuvieron sus minutos de juego en la temporada pasada, aunque no lo hicieron de la mejor forma. No obstante, el hecho de haberse quedado hasta el final del torneo, apoyando a los pibes, sería uno de los motivos por los que el DT les daría una nueva oportunidad.

En relación al futuro plantel, hasta el momento no hay novedades con respecto a incorporaciones. Sólo se sabe que tanto la comisión directiva como el cuerpo técnico coinciden en que al menos tendrían que contratarse unos once futbolistas.

Por estos días, las negociaciones se centralizarían en tratar de retener a Patricio Vidal y en lograr la contratación del delantero Luciano Vázquez, de último paso por Temperley. También por estos días se confirmaría el futuro del volante Walter Busse, quien seguiría su carrera en primera división. Al delantero Maximiliano Fornari le rescindieron su contrato en Ferro y tendría alguna chance de regresar a Sarmiento.