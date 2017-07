Newbery ajusta sus piezas para debutar ante Independiente (CH)

FEDERAL B

Este sábado, Jorge Newbery de Junín debutará en la edición 2017 del Torneo Federal B. En horario a confirmar, recibirá en su casa a Independiente de Chivilcoy.

El Aviador, que viene de salir campeón del torneo doméstico, integra la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a Everton (La Plata), Criba (La Plata), ADIP (La Plata), Bragado Club (Bragado), Independiente (Chivilcoy), El Linqueño (Lincoln), Viamonte FC (Los Toldos), Camioneros (Luján) y Club Mercedes (Mercedes).

De cara al inicio de una nueva participación en el certamen nacional, la idea del cuerpo técnico y la dirigencia es realizar el mejor papel posible, donde el objetivo central será no perder la categoría. Al respecto, cabe recordar que serán 160 los equipos que lucharán por los 4 ascensos al Federal A 2018/19; mientras que 16 serán los que desciendan al Federal C 2018.

De acuerdo a lo asegurado por el mismísimo presidente de la entidad juninense, Lautaro Mazzutti, “la idea es realizar la mejor campaña posible y seguir creciendo desde lo institucional. No pensamos en el ascenso, pero veremos hasta dónde nos da. Trataremos de mantener la categoría”.

Además del plantel que viene jugando la liga, que culminó el fin de semana pasado, Newbery acordó el préstamo del defensor central de Rivadavia de Lincoln, Pablo Moreyra, y también cerró las llegadas de un ex CAEL, como el defensor zurdo Carlos Giménez –que vuelve a vestir la casaca de Newbery-, y del centrodelantero ex Racing de Bavio, Brian Aldas. No obstante, el DT Macelo Massina pretende la llegada de un número 5, un volante por derecha (también pueden ser dos volantes centrales) y, como algo extraordinario si los tiempos y el presupuesto lo permiten, algún delantero más para engrosar el plantel.

Entre hoy y mañana, Messina encabezará los ensayos de fútbol que confirmarán el equipo titular. En esta primera fecha, se enfrentarán: Viamonte FC vs. ADIP; Jorge Newbery vs. Independiente (Ch); Everton vs. Criba; Club Mercedes vs. Camioneros; y Bragado Club vs. El Linqueño.