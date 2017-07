Bajas en Sarmiento: "El Yacaré" Núñez, cerca de Atlético Tucumán

DE CARA A LA B NACIONAL

El plantel de Sarmiento continúa desmantelándose. Como era de prever, los jugadores de mayor jerarquía que terminaron jugando el torneo de primera división ya recibieron varias ofertas y tendrían las maletas listas para partir.

En ese contexto, ayer se conoció la noticia sobre una nueva baja. Es que "El Yacaré" Gervasio Núñez ya tendría todo acordado para sumarse a Atlético Tucumán. El volante firmaría hoy su contrato con el "Decano" y se podría a disposición para comenzar a trabajar con el plantel que orienta Ricardo Zielinski.

De esta manera, el futbolista formoseño, de 29 años, se va de Sarmiento, habiendo tenido un desempeñado modesto, en el que aportó tres goles en 15 partidos. Además de Núñez, podría sumarse al "Decano" Alexis Messidoro, quien pertenece a Boca Juniors pero que estuvo jugando en Sport Boys de Bolivia.

Entre los futbolistas que ya dejaron el Verde, cabe recordar que la semana pasado el defensor Alexis Niz arregló su vinculo en el nuevo Tigre de Ricardo Caruso Lombardi. En el "Matador" de Victoria también jugarán el arquero Julio Chiarini y el volante Rodrigo Depetris, otros dos ex Sarmiento.

Entre los jugadores de mayor experiencia que terminaron jugando en el Verde, el volante Walter Busse también ya tendría varias ofertas de clubes de primera división, donde continuaría su carrera.

En definitiva, por ahora el plantel que seguirá encabezando el entrenador Fernando "Teté" Quiroz no tiene ninguna alta confirmada. Al respecto, el DT y la dirigencia coincidieron en que para poder tener una buena campaña en la B Nacional se deberá conformar un nuevo equipo.

En esta idea de contratar a unos once futbolistas, las negociaciones ya comenzaron pero por ahora no hay novedades precisas. Entre los rumores, se dice que podría llegar el delantero Luciano Vázquez, de último paso por Temperley. También la intención es retener al atacante Patricio Vidal; mientras que Maximiliano Fornari, rescindido en Ferro, también podrían regresar al Verde.

Por último, en las últimas horas fueron muchos los hinchas de Sarmiento que se expresaron en el sitio web que posee este diario en Facebook (https://www.facebook.com/diariodemocracia/), solicitando que le den una oportunidad a los pibes del club. El pedido se contradice con la idea de Quiroz de que los juveniles deben ocupar un lugar secundario en el próximo plantel. "Cuatro o seis buenos para la categoría y el resto los pibes de acá", coincidieron los simpatizantes del Verde.