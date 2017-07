Banega volvió al Sevilla: se hizo la revisión médica y firmó por 3 años

ESPAÑA

El mediocampista del seleccionado argentino Ever Banega, fue presentado ayer oficialmente como nuevo refuerzo de Sevilla, de España, donde iniciará su segundo ciclo tras firmar un contrato por tres años.

Luego de una temporada en Inter de Italia, el rosarino, de 29 años, volvió a Sevilla donde será dirigido por su compatriota Eduardo “Toto” Berizzo, quien sucedió en el cargo a Jorge Sampaoli.

“Estoy muy contento de volver a casa, porque en los dos años que estuve acá fue donde mejor la pasé. Ahora empieza una nueva etapa con mucha ilusión y dentro de poco toca ponerse a trabajar con los compañeros y el cuerpo técnico”, expresó el ex Boca Juniors y Newell’s de Rosario.

Banega fue bicampeón de la Liga de Europa en el equipo andaluz en 2015 y en 2016.

“Acá pasé dos años espectaculares, conseguimos cosas importantes y eso la gente lo valora. Yo también valoro mucho que el club siempre me abrió las puertas”, agregó Ever en declaraciones al sitio oficial del club.

Banega será compañero de Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Matías Kranevitter, Joaquín Correa, Franco Vázquez, Walter Montoya y Luciano Vietto.