México: en América dan por seguro la llegada del defensor Paolo Goltz a Boca

MERCADO DE PASES

El zaguero central Paolo Goltz se convertirá en los próximos días en el primer refuerzo de Boca Juniors, según confirmó ayer el entrenador de América de México, Miguel Herrera.

Goltz, ex Huracán, es una de la incorporaciones pedidas en concreto por el director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y la dirigencia le dará el gusto.

“Goltz pertenece a Boca. Él se quería ir y Boca quería contar con él. No trabajé mucho con él, pero es un buen chico”, sostuvo Herrera en conferencia de prensa.

El club que preside Daniel Angelici pagará tres millones de dólares por el pase del defensor.

En otro orden, se complicó la llegada del volante de Tigres de México Guido Pizarro, otras de las debilidades del mellizo Barros Schelotto, ya que Sevilla, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, estaría interesado en contar con el ex Lanús, de 27 años. Todo se resolverá entre mañana y el miércoles.

Tampoco está claro qué sucederá con el mediocampista Ricardo Centurión. Guillermo quiere retenerlo, pero la dirigencia no pagará los seis millones que vale su pase.

Además los dirigentes del club paulista despidieron al entrenador Rogerio Ceni, quien no iba a tener en cuenta al ex Racing Club, de 24 años. Tal vez con el nuevo DT “Centu” tenga chances de jugar en Brasil, aunque también existe el interés de Fenerbahçe de Turquía.

Por su parte, tampoco hubo avances en la venta del delantero Cristian Pavón, de 21 años, a Zenit de Rusia, ya que aún no hay acuerdo entre los clubes.

Las principales diferencias radican en el monto y la forma de pago y por quién abonará las cargas impositivas y sumas por derecho de formación que debe percibir Talleres. La operación oscilaría entre los 17 o 23 millones de euros.

Asimismo, hoy empezarán las negociaciones por el lateral izquierdo Jontahan Silva, de 23 años, cuyo pase pertenece a Sporting Lisboa de Portugal. La idea de la dirigencia de Boca es extender el préstamo. Si el ex Estudiantes continúa en el club, el colombiano Frank Fabra pedirá ser transferido.

En tanto, el marcador central chileno Gary Medel, de 29 años, es otro de los apuntados por Barros Schelotto. Boca está dispuesto a pagar cinco millones de euros por su pase, aunque debe negociar el contrato con el jugador de Inter de Italia.

El lateral derecho Gino Peruzzi, de 25 años, está en la mira de Nantes de Francia y el mellizo pidió al lateral-volante paraguayo Víctor Ayala, de 29, quien ya decidió irse de Al-Nass, de Arabia Saudita.

Por último, Boca intentará retener al delantero y goleador Darío Benedettto, 27 años, y Barros Schelotto señaló que no tendrá en cuenta a Andrés Chávez, de 26, quien regresará de su préstamos en San Pablo de Brasil.