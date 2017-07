MATIAS LAMMENS

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, aseguró que la intención del club fue que el volante Néstor Ortigoza se quedase “un año más”, pero el futbolista no se conformó con la oferta.

“Quisimos que Ortigoza se quedara un año más. El pensó que estaba para otro tipo de contrato. Le ofrecimos el mismo contrato, el que tenía, por un año, pero pretendía un año más y nosotros tenemos que priorizar la economía del club”, afirmó Lammens.

El titular de San Lorenzo explicó que la oferta para la renovación del contrato de Ortigoza fue diferente a las que recibieron otros jugadores históricos como el arquero Sebastián Torrico y los volantes Juan Mercier y Leandro Romagnoli.

“Con Torrico, Mercier y Romagnoli acordamos contratos de productividad, porque no venían siendo titulares.

Además, bajaron sus pretensiones. Con Ortigoza no era un contrato de productividad, pero era un acuerdo importante”, indicó.Lammens aseguró también que Torrico, Mercier y Romagnoli bajaron “sus pretensiones económicas” para continuar en el club.

A su vez, Lammens ratificó que el volante Fernando Belluschi “no está en venta” y apostó por su continuidad.